Transgresoras. Las fotos que publicó la modelo, Milena Vilche, en su cuenta de una red social se viralizaron rápidamente, acompañadas por la polémica.

Unas fotografías de una modelo con ropa de lencería y mirada sensual ocasionó ayer todo un revuelo en usuarios de medios de comunicación y de redes sociales sanjuaninos por el contexto de las imágenes. Nada menos que el Cementerio de la Capital.



En las repercusiones, convivieron frases de absoluta reprobación por la idea con muestras de apoyo. Y crecieron tanto que la propia modelo, Milena Vilche, (18 años), se vio afectada al punto que decidió eliminar las imágenes que publicó, contando con el apoyo del autor intelectual, el fotógrafo Gabriel Flores, quien también confirmó que no se divulgarán más fotos, a pesar que ese era su principal propósito.



Flores reconoció que podía esperar cierto grado de polémica por las imágenes, pero no imaginó que iba a crecer al punto que vivió. De todos modos, argumentó que estuvo de acuerdo en que se retiren de circulación las tomas y que no habrá más "porque protejo a las modelos con las que trabajo", añadiendo luego que a Vilche fue quien afectó la exposición mediática y en redes sociales.



Sobre cómo gestó la idea, Flores narró que quería volver a realizar una sesión de fotos eróticas, luego de un tiempo de letargo, para promocionar su sitio de fotos, Blup Photography.



"No son fotos boudoir, que tienen un contexto neutro, yo quería buscar impacto, y apunté a fotos eróticas", aclaró Flores. Afirmó que cuando le propuso la idea a Vilche, ella aceptó sin reparos.



Y, sobre el dato sobresaliente de lo sucedido, el fotógrafo aseguró: "Quería volver a realizar una producción de fotos y buscaba algo realmente original. No hacer nada que ya se había hecho en San Juan. Y había visto las producciones de un par de fotógrafos extranjeros y vi que el Cementerio de la Capital era el lugar indicado", relató Flores.



De todos modos, confesó que costó entrar en clima durante la sesión de fotos, a pesar que buscaron los pasillos más recónditos, lejos de miradas de eventuales curiosos. "No logramos sentirnos cómodos y no conseguí muchas fotos", añadió.



Luego, la modelo fue quien subió las primeras imágenes a su cuenta en una red social. Las fotos se viralizaron y los efectos, desbordaron las expectativas.



Aunque no se publiquen nuevas fotos, Flores también admitió que de todos modos la promoción sí continuará.