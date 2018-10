Avance. Tras el movimiento del suelo comenzaron con la construcción del cierre perimetral y los accesos al Predio Ferial. Habrá estacionamiento para unos 4.000 vehículos dentro del mismo.

La próxima edición de la Fiesta Nacional del Sol llegará con muchos cambios. Además de mudar la feria y exposición de escenario (actividad que se hacía en el Parque de Mayo), también trasladarán la puesta en escena del espectáculo final que se hizo siempre en el Autódromo y la realización del Carrusel. A partir del 2019, todas las actividades de la fiesta se concentrarán en el Predio Ferial que están construyendo en Chimbas. Esto es lo que se confirmó desde el Gobierno provincial.



Si bien todavía no hay detalles finos de cómo se montará el escenario que antes estaba en el Autódromo, lo que sí se sabe es que no trasladarán el arco gigante que hicieron allí hace unos años. Mientras que el Carrusel, de la avenida Ignacio de la Roza, se irá al nuevo corsódromo que ya empezaron a construir dentro del nuevo predio y que es además donde Chimbas realizará sus carnavales a partir del 2019. Se estima que la primera parte de la obra esté lista a fines del próximo enero. Pero quieren que para la Fiesta del Sol del 2020, el espectáculo final se haga en el anfiteatro que construirán y que tendrá capacidad para 20.000 espectadores.



Fue el ministro de Infraestructura, Julio Ortíz Andino, quien anticipó la noticia de estos cambios que ya están confirmados.



El nuevo predio está sobre la Costanera y ya terminaron con la compactación del suelo. Ahora están construyendo la zona de estacionamiento, el predio abierto que es donde se realizará la Feria y Exposición Temática, el acceso principal, los tres secundarios y el cierre perimetral.



Este cierre no será un alambrado común sino que se está ejecutando una combinación entre muro de hormigón visto, gaviones y rejas de tela electrosoldada, según informaron desde Arquitectura de la provincia. Se agregó además que el avance de esta obra es de un 20% y esperan que todo esté listo el 31 de enero de 2019.



Los stands de la Feria y Exposición estarán conectados por una superficie de concreto asfáltico. Esto permitirá la circulación de los vehículos que ingresen para armar y desmantelar los puestos. Además, esta zona tendrá periscopios eléctricos que brindarán conexión eléctrica y más seguridad.



La superficie de este sector se hará con un material llamado bischofita que permitirá hacer y deshacer huecos. "La idea original era de hormigón, pero por experiencias en este tipo de ferias y por cuestiones de tiempo, se optó por este material que es un tipo de sal que con el agua se endurece", Marcelo Yornet, al frente de Arquitectura. En el sector Norte del predio instalarán los patios de comida. Por otro lado, el Carrusel del Sol se realizará en el sector destinado al corsódromo, por lo que el sitio se estrenará antes del Carnaval.



>El predio

El nuevo Predio Ferial se está construyendo sobre la avenida Costanera, en Chimbas. En todos los accesos cambiarán el tendido eléctrico para repotenciar la iluminación de la calle y dar más seguridad al lugar.



>Lo que viene

La segunda etapa del predio implica la construcción del anfiteatro. Si bien todavía no está licitado, la idea es que el espectáculo final de la fiesta del 2020 se realice allí. Estará diseñado para albergar unos 20 mil espectadores.