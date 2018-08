Rivalidades. En cada batalla, los chicos ponen en juego la imaginación para enfrentar a sus rivales. Los chicos compiten sin importar la hora y el frío.

Buscan divertirse con la rimas. Ponen a trabajar la imaginación y dejan todo en cada enfrentamiento. Con gorras de visera chata, pañuelos de colores en el cuello, algunos aros y camperas que les llegan a las rodillas son protagonistas de batallas en las que no se pelea cuerpo a cuerpo, si no palabra a palabra. Ellos son los chicos que hacen freestyle, popularmente conocido como rap. Esta música, cada día gana más terreno en los departamentos sanjuaninos. Desde el movimiento, que no tiene una asociación que los nuclee formalmente, dijeron que hay chicos que hacen este tipo de música hasta en las plazas más pequeñas de San Juan.



Todos se conocen y se respetan, y si bien están divididos en crew (equipos), no tienen rivalidades. Los chicos persiguen el mismo objetivo, que es divertirse y sumar gente sin importar la clase social, la edad o el sexo. Es por esto, que cada vez es más común ver a los jóvenes rapeando en las plazas de los barrios. Según los freestyleros más grandes, esta práctica se realiza en San Juan desde hace al menos 20 años. Y si bien, durante mucho tiempo los chicos que hacen rap permanecieron un poco ocultos, según lo que comentaron, últimamente es más común verlos en las plazas. Hasta hace un año atrás, aproximadamente, la plaza 25 de Mayo, la Aberastain, la Hipólito Yrigoyen y la plaza Laprida, todas de la Capital, eran los principales puntos de encuentro de los chicos. Sin embargo, eso cambió hace un tiempo. Es común verlos en plazas de barrios de Pocito, 25 de Mayo, Caucete, Angaco, Rawson y Santa Lucía, entre otros departamentos. Y el movimiento creció de tal manera, que ya no sólo se reúnen en las plazas principales de los departamentos, sino hasta en las plazoletas de los barrios o villas. Otros puntos de encuentro son los parques departamentales, como el de Rivadavia y Chimbas.



Manuel Brizuela, conocido en el ambiente como "Mono", es uno de los más grandes. Actualmente tiene 40 años. Es amante de esta actividad y comentó que cada vez ve a más chicos que se suman. "Yo hago rap desde fines de los años 90 y antes éramos poquitos. Ahora, todas las semanas se suma gente nueva", dijo el freestylero. Por su parte, otros chicos comentaron que con el paso de los años cada vez reciben más apoyo oficial para la organización de los encuentros y eso hace puedan llegar a los lugares más alejados con su música. "Llegando a los departamentos estamos atrayendo a más chicos a que se sumen a esta cultura que es muy divertida y que nos obliga a hablar con propiedad, leer y usar la imaginación", dijo Emiliano Montero, otro integrante de este movimiento.

En 25 de Mayo. Una de las plazas en las que se hicieron varios concursos de freestyle es la de 25 de Mayo.



En la provincia



Según lo que comentaron los chicos, en San Juan hay más de 250 personas que hacen freestyle. Si bien la mayoría son hombres, actualmente hay algunas mujeres que participan. Además, en la provincia hay chicos desde los 7 años que aprenden esta cultura.



El freestyle



El rap es una forma musical que incorpora "rima, habla rítmica y jerga", que se interpreta o se canta en una variedad de formas. Los componentes del rap incluyen "contenido" (lo que se dice), "flow" (ritmo, rima) y "entrega" (cadencia, tono).