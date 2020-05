Desde el martes pasado la baja temperatura, sobre todo en la mañana y en la noche, empezó a hacerse sentir en la provincia. De hecho, el climatólogo Germán Poblete dijo que el fresco llegó para quedarse. En este contexto, desde el Ministerio de Salud Pública, Lidia Alonso, médica de familia, dijo que se recomienda evitar salir en las mañanas y en las noches, pues es cuando se siente más frío y cuando se pueden llegar a comprometer las vías respiratorias. "Hoy en día, en el contexto de la pandemia de Covid-19, hay que cuidarse de todas las enfermedades respiratorias", dijo la médica.

El climatólogo explicó que luego de la baja brusca de temperatura que hubo el martes pasado, San Juan volvió a tener Sol paulatinamente. Sin embargo, Poblete agregó que de a poco, el frío comenzará a instalarse y que se espera, en promedio, las primeras heladas entre el 25 y 30 de mayo. Además dijo que el "clímax del invierno" llegará recién a mediados de julio. "Días como los del martes serán muy singulares", agregó y explicó que el frío se hará sentir con mayor fuerza en las mañanas temprano y luego en la noche, mientras que el resto de las horas el Sol tendrá mucha fuerza y hará que las máximas suban. "El invierno será, hasta el momento, similar al del año pasado", concluyó y dijo que esta semana la temperatura volverá a bajar.

Desde Salud dijeron que este pronóstico es alentador, teniendo en cuenta que el coronavirus se desarrolla con más fuerza en zonas con temperaturas bajas. "Las personas que no tienen que salir a trabajar o por una urgencia deben evitar circular en los horarios donde hay temperatura más baja", dijo Alonso y agregó que otra de las recomendaciones más importantes a tener en cuenta para la llegada del frío es ventilar las casas con la misma frecuencia que se hace en verano. Dijo que no importa si hace frío, hay que abrir las ventanas al menos dos veces por día. "Además es importante que las personas de los distintos grupos de riesgo se vacunen contra la gripe y la neumonía", remarcó la médica y dijo que las personas que no son grupo de riesgo y tienen la posibilidad de comprar estas dosis, también puede colocárselas.