Cerca de las casas. En Sierra de Chávez y Los Bretes, el fuego llegó cerca de varias viviendas, pero no hubo daños materiales (Foto: Marcos Carrizo).

El fuego no da tregua y gana poco a poco más terreno. Y mientras más de 200 bomberos de Cuyo trabajan casi sin parar en la zona más afectada, los vecinos de Valle Fértil no pueden creer ser testigos de semejante incendio. Ayer, a cuatro días de iniciado el fuego en la zona de las sierras, Carlos Heredia, jefe de Bomberos de la Policía, dijo que las llamas estaban contenidas pero no controladas, y que debido a eso estaban por enviar el relevo de los bomberos para que los demás pudieran descansar. Este incendio comenzó el martes pasado y poco a poco se salió de control debido a los vientos que hay en la zona desde hace días. Los bomberos aún no saben cómo se iniciaron las llamas, pues todo arrancó en el medio del campo.

Desde el aire. Un helicóptero de San Juan y otro de San Luis trasladan agua.

Ayer, mientras las imágenes de este incendio forestal eran cada vez más impactantes, la desesperación de la gente de Valle Fértil fue difícil de disimular. Los vecinos de Sierra de Chávez y Los Bretes, las zonas más afectadas, trabajaron a la par de los bomberos. Según lo que relataron, cada uno salió con lo que tuvo a mano. Algunos llevaron palas, otros mochilas que los bomberos les prestaron para enfrentar las llamas y otros lo hicieron con pedazos de ramas o baldes. Y todos tuvieron el mismo objetivo: poder ponerles fin a las llamas, cosa que ayer aún no pasaba. "La gente está desesperada. Hay mujeres, jóvenes y hombres trabajando con los bomberos. En la escuela -que es el único lugar de Sierra de Chávez con internet- quedé yo para ayudar a que la gente esté comunicada porque hay mucho miedo. En todo momento los familiares preguntan por la gente de la zona", dijo, con la voz entrecortada, Claudia Rivero, la portera de la escuela, que contó que los chicos de ese establecimiento fueron evacuados y entregados a sus papás para que los resguarden.

"Mis hermanos y mis primos se fueron a las sierras. Lograron pasar por el camino de Los Sueños -camino que fue inaugurado hace unas semanas- en su camioneta y no sé nada de ellos desde hace más de 12 horas. Se fueron con lo puesto y dispuestos a ayudar en todo lo que hiciera falta, porque nosotros tenemos campos y animales en las sierras", agregó Olga Elizondo, que a cada rato repitió que el viento y el calor no ayudaban para nada en la lucha contra el fuego.

OPERATIVO SIN RESPIRO

Si bien en la escuela hay internet, en esa zona no hay señal de teléfono, razón por la cual la comunicación es imposible. Sumado a eso, el acceso no es fácil. Es por esto que el jefe de Bomberos comentó ayer que el trabajo que están realizando los efectivos es muy lento y agotador. "Tenemos dos helicópteros llevando agua, pero la mayor parte del trabajo se hace caminando. Hay zonas en las que podemos llegar en camionetas a través de algunas huellas, pero son pocas. Es por eso, que haremos el relevo de las personas que están trabajando desde el martes pasado", dijo Heredia y contó que los helicópteros demoran 10 minutos en realizar la descarga. Y agregó que entre la tarde del jueves y la mañana de ayer habían hecho más de 100 descargas cada uno.

Caminando. Bomberos y voluntarios enfrentan las llamas cuerpo a cuerpo.

"El fuego sigue igual que ayer -por el jueves- y si bien tenemos expectativas, está todo muy difícil. El viento no ayuda, cambia a cada rato, sobre todo en la zona del incendio que está a unos 2.000 metros de altura. Ya peligra la Sierra de Elizondo y el fuego pasó por Los Bretes y Sierra de Chávez", dijo el intendente de Valle Fértil y explicó que el fuego tiene varios frentes. Y, para ejemplificar lo difícil del trabajo, dijo que los focos más grandes, en Los Bretes y las sierras, están a 30 kilómetros de distancia entre sí, razón por la cual hace falta mucha ayuda.

"Hace falta agua, frutas para la gente que está trabajando. La gente está colaborando mucho. Además, recibimos la ayuda de efectivos de San luis y Mendoza. Incluso, cuarteles de La Rioja (de Chepes y Chilecito) se ofrecieron a venir, pero les pedimos que esperen para que reemplacen a otros que estén cansados, pues se está trabajando sin parar", agregó el funcionario y dijo que el fuego pasó cerca de varios puestos, pero que las llamas hasta ahora no llegaron a afectar animales ni viviendas.

Ayuda

40 bomberos voluntarios llegaron desde Mendoza y San Luis para colaborar con las tareas. De San Juan viajaron varios cuarteles de voluntarios.

Donaciones

Hay varias instituciones pidiendo ayuda para la gente que está trabajando para combatir los incendios. Se puede llevar donaciones de agua, frutas frescas y secas a la Casa de Valle Fértil, en Amable Jones 413 Sur, Capital.

Helicópteros

800 litros de agua acarrea cada helicóptero por viaje. Ayer sacaban agua del río de Los Bretes (donde improvisaron piletones) y del dique San Agustín.