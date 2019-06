Debido a que mañana se conmemora el 457º Aniversario de la Fundación de San Juan de la Frontera, por lo que será un feriado de alcance provincial, y el próximo lunes, 17 de junio, se recordará el fallecimiento de Martín Miguel de Güemes y tres días después, el 20, la muerte de Manuel Belgrano -siendo en ambos casos feriados de alcance nacional-, la rutina de las actividades públicas tendrá sus alteraciones en los próximos días.



Por ejemplo, los bancos ya anunciaron que no abrirán sus puertas ninguno de los tres días. Lo mismo sucederá con los establecimientos educativos y con la administración pública provincial. En ninguna de las 3 jornadas trabajará el personal del Centro Cívico.



En tanto que el transporte público de pasajeros también tendrá modificaciones. Desde ATAP informaron que mañana la frecuencia de colectivos de corta distancia será equivalente a la habitual de un día sábado. Es decir que habrá una reducción del 30% de unidades a comparación de los días hábiles. Y en los dos feriados nacionales, la frecuencia será la misma que la de un domingo. O sea que la reducción será del 50%.



Respecto al comercio, desde la Cámara sanjuanina sólo adelantaron que los locales permanecerán abiertos mañana, como sucede siempre con el feriado local, aunque todavía no decidieron si la semana que viene habrá libertad de acción o permanecerán cerrados. Sí estarán abiertos los tres centros comerciales, cualquiera de los días, en sus horarios habituales.



En los hospitales y centros de salud pública, en los tres días sólo funcionarán las guardias de urgencia, mientras que no atenderán los consultorios externos ni se realizarán cirugías programadas.



Ya se anunció que el estacionamiento Eco en Capital no funcionará mañana. Si bien no afirmaron lo que ocurrirá la próxima semana, nunca trabajaron monitores urbanos y la grúa municipal de remoción de vehículos en los feriados nacionales anteriores. Desde el Municipio sólo adelantaron que para mañana será normal la recolección de residuos, el SEM tendrá guardias normales, el mercado de abasto y la feria municipal estarán abiertos normalmente. El matadero realizará guardias mínimas.