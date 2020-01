La Junta Ejecutiva de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de San Juan anunció que instruirá para hoy a todos los conductores del servicio de transportes de pasajeros de corta distancia circulen a no más de 40 kilómetros por hora en arterias y no superen los 60 km/h en avenidas. La medida es el primer episodio del año, en el contexto de protestas del gremio por los horarios que el sector empresarial fija para hacer el recorrido, al asegurar que los choferes pueden cumplirlo solamente violando las normas de velocidad.

Y en el mismo comunicado, agregó que "ante el más mínimo hostigamiento o intento de sanciones al personal de conducción por cumplir las normas vigentes... se comenzará con una retención de servicios en forma inmediata en todas las líneas".

"Es una psicosis que viven los conductores con los GPS para que cumplan la frecuencia".

HÉCTOR M. MALDONADO Secretario UTA San Juan

Con la medida anunciada, para el usuario puede significar además de estar más tiempo arriba de la unidad para llegar a su destino, también que se altere el horario de paso de los coches por las paradas, mientras realizan su recorrido.

El secretario general, Héctor Marcelo Maldonado, afirmó que "al servicio lo vamos a prestar, pero cumpliendo con lo que corresponde. Será problema de cada empresa si se le separan o se juntan las unidades".

DIARIO DE CUYO no tuvo éxito en su intento de comunicarse con un integrante de ATAP, la Cámara de los empresarios.

La disconformidad de UTA hacia el sector empresario apunta a que no contempla todos los aspectos para conformar un horario para establecer el recorrido que, según su criterio, solamente se puede cumplir acelerando más de lo debido.

Maldonado afirmó que las diferencias se profundizaron recientemente porque en las empresas han retirado unidades de las frecuencias, con el receso escolar, pero pretenden que no se mantenga la frecuencia de paso por las paradas. "Argumentan que hay menos pasajeros pero caemos al mismo lugar. Porque el recorrido sigue teniendo la misma distancia y los semáforos siguen en el mismo lugar. Es cierto que hay menos pasajeros porque no hay clases, pero al sacar unidades y al acortar el tiempo, hay compañeros que van con 3 pasajeros en las unidades, a 90 kilómetros por hora para poder cumplir esos horarios", indicó, para luego completar: "Yo no quiero que las empresas se fundan, sino que den la cara al usuario y digan que las frecuencias se van a confeccionar para que las unidades circulen como tienen que circular y si no pasan cada 12 minutos, lo harán cada 15 o cada 20". Y volvieron a incluir en el reclamo el mal uso que consideran de los GPS y de las cámaras. "Eso está bien en materia de seguridad, no para hostigar a los conductores", concluyó.

>> ANTECEDENTES

Reunión

En noviembre pasado se reunieron en la Subsecretaría de Trabajo miembros de UTA y de ATAP, ante el reclamo del gremio de colocar limitadores de velocidad a los vehículos y por otro, anular los controles intermedios de recorrido para no tener que excederse en la velocidad para cumplir con esos puntos del tramo.

Resolución

De aquella reunión, el entonces subsecretario de Tránsito y Transporte, Ariel Palma, emitió una Resolución (Exp. 210-004785) que hoy el gremio asegura que no cumple ATAP, con respecto a conformar horarios de frecuencia acorde a las velocidades permitidas y a no usar al GPS para control de esos horarios.

Ajuste

Además, desde UTA denunciaron que hay persecución a conductores para sancionarlos, con el objetivo desde las empresas de ahorrar costos. Citaron como ejemplo que las cámaras instaladas en los coches son usadas para controlar al conductor y no como una herramienta de seguridad como fue promovida.