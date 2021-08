Mario García García no pudo contener las lágrimas de emoción. Es que, hasta ahora, le cuesta creer que pudo concretar el sueño de escribir un libro. Para lograrlo pasó casi dos meses sin dormir porque su trabajo de limpieza en una empresa privada no le dejaba mucho tiempo libre para hacerlo. Dijo que todo fue posible gracias a Dios que no sólo fue su fuente de inspiración, sino también quien puso en su camino a un benefactor desconocido que le donó el dinero para la publicación de su obra "Paz en medio de la tormenta", la que describe como una guía para interpretar con facilidad la doctrina cristiana y la Biblia. El ejemplar ya está a la venta.

"Escribí este libro intentando ayudar a aquellas personas que se inician en el camino de la fe verdadera. Es un aporte personal, humilde, no pretendiendo ser un teólogo ni muchos menos, solamente un siervo de Dios", es parte de lo que se puede leer en la contratapa de "Paz en medio de la tormenta" y que resume en parte el objetivo que persigue Mario con su obra literaria. Este hombre de 62 años aseguró que se preparó y capacitó para poder responder en este libro a algunas preguntas básicas que se hace la gente como "quién es Dios", "qué es la salvación" y "qué es la Biblia". "Yo pertenezco a la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, donde pude hacer un curso de 4 años sobre Teología y sentí la necesidad de compartir todo lo aprendido con la gente. Tuve intenciones de escribir un libro y no imaginé que atravesar por una angustiante situación familiar iba a ser el puntapié para empezar", sostuvo.

Fines de 2019, Mario y su esposa se separaron tras 41 años de casados. Esto hizo que él cayera un poco en depresión y buscara un "escape" y lo encontró en la escritura. Aunque imaginaba que la falta de tiempo y de recursos dificultaría su meta de escribir y publicar un libro. Pero, "por la gracia de Dios", lo logró. "Hago los trabajos de limpieza en una empresa de lunes a lunes y de mañana y tarde, así que sólo tenía las noches disponibles para escribir, aunque tuviera que amanecerme o dormir tan sólo una hora. Pero no lo sufrí porque fue más grande la satisfacción de hacerlo. Empecé a escribir a fines de noviembre de 2019 y terminé la obra en enero de 2020. Ahí empezó, creo yo, la etapa más difícil que fue publicarlo", dijo.

La falta de recursos hizo que Mario guardara sus escritos a la espera de un milagro. Tras averiguar el costo de la edición y publicación llegó a la conclusión de que no podría publicarlo sin ayuda. Y esa ayuda llegó como "caída del cielo". "Estaba conversando con mi hija sobre que seguramente el libro quedaría sin publicar. Ella me dijo que tuviera fe y dejara todo en manos de Dios. A las dos horas recibí el llamado de un conocido que me pidió el CBU de mi cuenta de banco porque un benefactor me iba a donar el dinero para la publicación. Y lo hizo", contó.

El escritor intentó conocer a su benefactor para poder agradecerle personalmente por su gran ayuda, pero sólo consiguió que le dieran su nombre. Se llama Carlos Troncoso y vive en Buenos Aires. Lo único que pudo hacer Mario fue mencionarlo en la dedicatoria de "Paz en medio de la tormenta" porque "sin su aporte este libro no sería una realidad".