Los hospitales de campaña fueron gestados para afrontar el peor escenario posible de la pandemia en San Juan, con 40.000 infectados de coronavirus. Pero ahora, a casi medio año de aquella previsión y con una situación sanitaria menos dramática, en Salud Pública decidieron que, llegado el caso, esos hospitales de campaña se conviertan en centros de aislamiento para personas asintomáticas de Covid-19 que, por condiciones de vulnerabilidad, no tengan la posibilidad de aislarse de sus familias o allegados.

La planificación prevé que de seis complejos que adaptaron para aquel fin, el primero en la lista que recibirá a estos individuos es el que está en Albardón y fue facilitado por la empresa minera que explota Veladero. Luego, si la capacidad de ese lugar se completa, derivarán al polideportivo de la escuela San Martín (detrás de la Terminal de Ómnibus) y al estadio Aldo Cantoni, en los tres primeros del ordenamiento.

En todos los casos y a diferencia de lo que sucede hoy con los repatriados en hoteles, este aislamiento será gratuito para los afectados. "Las personas con coronavirus que no tienen síntomas no requieren cuidado médico exhaustivo, sólo controles durante el aislamiento. Ahora bien, en los casos que no puedan aislarse en una habitación de casa, por ejemplo porque viven en condiciones precarias y en un mismo ambiente junto a toda su familia, entonces deberán ir a un centro de aislamiento, para evitar el contagio a sus vínculos", informó Matías Espejo, subdirector de Medicina Preventiva.

Con 640 camas, los hospitales de campaña que se convertirán en centros de aislamiento son los que están en el Parque Industrial de Albardón (el hospital cedido por Barrick), el Polideportivo de la escuela Normal San Martín, el Aldo Cantoni, el polideportivo Marta Orellana (San Martín), el estadio La Superiora (Rawson) y el polideportivo de Villa Aberastain (Pocito).

En ese orden es que además tienen previsto utilizarlos, a medida que vayan completando la capacidad, siempre y cuando sea necesario. "Este orden de uso tiene que ver con el grado de avance que tiene cada complejo y sus comodidades. Además, el predio de Albardón cuenta con módulos, de 20; 25; 40 o 60 camas, lo que permitirá ir ocupando de a un módulo por vez. De esta manera, lo que evitaremos es abrir todo un centro de aislamiento para pocos casos, por ejemplo", detalló Espejo. Y añadió: "Es lo que está planificado, pero sinceramente deseo que no lleguemos a eso".

> Se sumaron 14 nuevos casos y San Juan lleva dos días sin muertes

El parte vespertino emitido por el Ministerio de Salud Pública dio cuenta de 14 nuevos casos de coronavirus en la provincia. Sin registrar nuevos fallecimientos y con la confirmación de un nuevo recuperado, la cifra de casos confirmados en la provincia ascendió a 384. De esta manera San Juan lleva dos días sin registrar fallecimientos a causa de Covid-19. La primera muerte se comunicó el 24 de agosto y fue un hombre de Caucete, de 74 años; el sábado 29 hubo dos muertes: un anciano del geriátrico de Rawson y una mujer de 92 años oriunda de Caucete. Un día después, llegaría el cuarto fallecimiento: un hombre de 88 años también del geriátrico. La quinta muerte se produciría el martes 1 de septiembre y fue un hombre de Capital de 94 años. El viernes fue el día con récord de fallecimientos diarios con 5 muertes por coronavirus: una anciana de 95 años; un hombre de 84 años oriundo de Caucete, un hombre de 86 años que también era residente del geriátrico, otra persona de 56 años y un hombre de Caucete de 76 años.

San Juan acumula 117 casos sospechosos, 233 test negativos, 222 personas realizando aislamiento y 7.130 que ya lo cumplieron.