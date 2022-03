Expectantes. Mientras los chicos entraron a las escuelas, los papás se mostraron felices y expectantes por el inicio de este ciclo lectivo.

El 2 de marzo de 2021 los papás que llevaron a sus hijos al primer día de clases dijeron que si bien estaban alegres por el regreso, sentían mucho miedo por la pandemia y los posibles contagios de covid. Ayer, un año después de ese día, los comentarios fueron totalmente diferentes. Dijeron que superaron ese temor y que estaban mucho más tranquilos con el inicio de la actividad escolar. Además, la mayoría dijo que estaban esperanzados en que la presencialidad esta vez no se interrumpa y el ciclo lectivo sea normal.

Ayer, luego de varios meses de vacaciones, los alumnos volvieron a las aulas. En la puerta de las escuelas, los gritos, las corridas y los papás tomando fotos de este día fueron moneda corriente en toda la provincia. "Estamos felices con la vuelta a clases y la verdad que nos sentimos tranquilos. No tenemos tanto miedo como el año pasado. Es que esta vez, mis hijos ya están vacunados y conocemos cómo son los protocolos, cosa que en el inicio de 2021 no pasó", dijo Luciana Moreno, una mamá, mientras que otras madres de la misma escuela (Antonio Torres, de Capital) coincidieron y dijeron que se sentían más relajadas. "Estamos muy esperanzados con la vuelta a las aulas y rogamos que este año la presencialidad se realice durante todo el año, sin interrupciones, porque los chicos ya perdieron mucho", agregó Paula Bustos, otra madre.

En la puerta de las escuelas, sobre todo las de Nivel Inicial, los carteles de bienvenida y los globos se mezclaron con las largas filas de alumnos que esperaban ser recibidos por las docentes que tomaron la temperatura y les higienizaron las manos. "Para los chicos hacer esta fila ya es algo normal. El año pasado nos parecía una locura. Ahora estamos acostumbrados y tranquilos", agregó al respecto Flavio Mattar, de Chimbas, mientras que unas mamás de alumnos de Nivel Inicial dijeron que estaban muy cómodas con la vuelta a clases y que la mayoría de los nenes había llegado al establecimiento educativo sin tapaboca, pues para este nivel no es obligatorio. "Me pareció una muy buena medida, para que los nenes estén cómodos dentro de la salita. Mi hija trajo el barbijo por las dudas, pero no lo usó", dijo Marcia Luna, mamá de alumnos de la escuela Bernardo de Monteagudo.

Acto oficial, en 25 de Mayo

Ayer en la mañana se llevó a cabo el acto oficial de comienzo del ciclo lectivo 2022. Fue en el nuevo edificio de la escuela Juan Ignacio Gorriti, en la localidad de La Chimbera, en 25 de Mayo. Del acto participaron el gobernador Sergio Uñac y la ministra de Educación, Cecilia Trincado, entre otras autoridades. "Pudimos desplegar en distintos departamentos de la provincia 14 escuelas como la que inauguramos hoy. Hemos intentado poner en condiciones la totalidad de las escuelas con obras de refacciones", afirmó Uñac, mientras que desde la cartera educativa y desde el Ministerio de Obras dijeron que se invirtió 280 millones de pesos en la construcción de ese establecimiento. Es que se construyeron 7 aulas comunes, un SUM con cocina y sanitarios, un grupo de sanitarios completo, 3 salas de nivel inicial y un patio de juegos, entre otras cosas. Esta escuela alberga a 50 estudiantes de Nivel Inicial, 200 de primario y 80 en el secundario. "Hoy es un día de fiesta. Inauguramos la casa nueva, realizamos el cambio de Bandera y nos encontramos para iniciar las clases. El poder volver y encontrarnos es la alegría más grande", dijo la ministra de Educación, durante el acto y dio por iniciado el ciclo lectivo.

PROTAGONISTAS

LORENA LÓPEZ - Mamá

"Mis hijos empezaron las clases con mucha alegría y nosotros estamos igual de felices. Este año sentimos que va a ser más tranquilo que los anteriores, en relación al covid, y esperamos que los chicos puedan estar más a gusto dentro de las aulas".

BRUNO VARELA - Papá

"Si comparamos este inicio de clases con el del año pasado, podemos decir que esta vez nos sentimos mejor. Es como que ya conocemos todo lo que hay que hacer dentro de la escuela y eso hace que estemos más tranquilos. El año pasado todo era nuevo".

MIRNA MARTÍNEZ - Mamá

"Soy bastante temerosa cuando hablo de la pandemia, pero esta vez me siento tranquila con la vuelta a las aulas. El año pasado estaba aterrorizada y la escuela demostró que cuidó a los chicos. Queremos que vengan a clases todos los días, todo el año".