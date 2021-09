"Soy cardiólogo y hago procedimientos a través de cateterismo, en personas con problemas congénitos". De esta manera se presentó Raúl Arrieta, el sanjuanino de 49 años que durante la jornada del martes pasado intervino quirúrgicamente a Dilma Rousseff, la expresidente de Brasil. El especialista, que vive hace 21 años en ese país, comentó que tiene con San Juan un fuerte lazo afectivo, familiar e incluso laboral. Es que viaja varias veces por año a la provincia a capacitar al personal del Hospital Rawson y además hacer intervenciones quirúrgicas ad honorem.



Nació en San Juan y fue alumno del Colegio Don Bosco. Hizo sus estudios universitarios en Córdoba y luego viajó a Brasil para perfeccionarse. "Me vine para formarme y mi intención era volver a Córdoba, pero en esa época me agarró el famoso corralito y decidí quedarme en Brasil. Revalidé mi título y acá sigo", dijo y comentó que nunca dejó de volver a San Juan, donde tiene su familia y sus amigos, con los que se junta de manera infaltable cada vez que viaja.



Arrieta es jefe de Cateterismo en Cardiopatías, del Instituto del Corazón, que depende de la Universidad de Sao Paulo y que es el principal centro de cardiología de Brasil. "Además, en la parte privada hago operaciones en el Hospital Sirio Libanés, donde intervine a Dilma. Cuando le dije que era de San Juan, Argentina, me dijo que ella tenía muchos amigos en mi país", y comentó que además de haber operado a la expresidente (ver aparte) ya intervino a otras personas famosas o a sus hijos, pero evitó nombrar a quiénes. Además, dijo que se especializa en hacer intervenciones a bebés dentro del útero y que hace procedimientos a personas de todas las edades.



Amante de lo que hace, de perfil tan bajo que ni siquiera usa redes sociales, el médico sanjuanino comentó además las razones por las que viaja a San Juan a hacer las intervenciones y las capacitaciones, por las que días atrás fue reconocido (foto). "En San Juan está toda mi familia y siempre que voy me gusta devolver algo a la provincia. Hace 4 años empecé a viajar más seguido. Hicimos una especie de contrato con el Hospital Rawson y voy ad honoren a trabajar con el equipo de Cardiología, a hacer procedimientos que habitualmente no se hacen en la provincia. Intervenimos a personas que deben viajar a Buenos Aires a hacerse los procedimientos. Además, entreno a los médicos y ayudo ante casos difíciles, pero sólo en el hospital público y para personas que no tienen recursos", explicó y dijo que el año pasado viajó sólo dos veces por la pandemia, y en 2021 sólo pudo venir una vez.



"Tengo muchísimos amigos en San Juan. Viajar a hacer estos procedimientos me permite matar dos pájaros de un tiro: ayudo en el hospital y veo a mis seres queridos. Además, para salir de mi trabajo, necesito tener alguna razón científica para que me autoricen y de esa manera la consigo", concluyó entre risas y dijo que siempre que se presenta, antes de decir que es argentino, dice "soy sanjuanino".

La cirugía de Dilma Rousseff



Según lo que informaron algunos medios internacionales y el mismo Arrieta, la expresidente de Brasil, Dilma Rousseff, fue internada para la realización de una cirugía cardíaca, luego de haber sufrido una isquemia transitoria hace cuatro meses en Porto Alegre. "Tuvo un ACV y debíamos tapar una arteria que es por donde probablemente pasó el coágulo a la cabeza. Había que cerrarle esa comunicación", dijo el sanjuanino que realizó un cateterismo para la desobstrucción de una arteria. "Fue un procedimiento rápido, de hecho ya recibió el alta para volver a su casa", agregó.



Dilma Rousseff se convirtió en 2010 en la primera mujer en ser electa presidente en Brasil y estuvo al mando del país hasta 2016, cuando fue destituida en un juicio político sustanciado en el Senado.