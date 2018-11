Atractivo. El mural fue pintado poco después de la inauguración del puente que pasa por el río Ávila. Tiene postales tradicionales del departamento y es muy colorido. Está antes del camping.

Hay que transitar 4 kilómetros, sortear varias curvas, toparse con parrales desbordados de vid, rosales multicolores y frutales de estación. Ni bien se pasa el paredón del club Deportivo El Rincón, el nuevo puente comienza a divisarse. Ya no es difícil llegar a Las Tapias y las crecientes no son una amenaza porque a principios de año se construyó un puente. Sin embargo, lo que sorprende desde lejos no es la mole de cemento. Lo que atrae la atención son los colores, las formas y la dimensión del mural que está plasmado en el puente de arcos por el que pasa el canal Perón. Se trata de imágenes de más de 50 metros de largo por 7 de alto y que fueron pintadas por lugareños para rescatar la tradición frutiortícola del departamento.



Hasta hace menos de un año, la enorme estructura gris servía para encausar el canal Perón. Un sitio con la peor de las famas porque cada tanto encontraban allí personas muertas. Es además, uno de los canales más importantes de la provincia que lleva el agua de riego a Albardón, Angaco y hasta San Martín. Allí hay una pequeña usina que produce energía eléctrica y que pertenece a la Electrometalúrgica Andina. El canal está a más de 7 metros de altura y los arcos fueron construidos para que por allí pasara el agua de las crecidas. Es casi la carta de presentación de Las Tapias, uno de los sectores albardoneros más ricos en cuanto a sus viñedos y plantaciones de frutales.



Hasta enero pasado, cuando llovía, la creciente bajaba por el lugar y los habitantes de Las Tapias y parte de El Rincón quedaban aislados. Es por eso que se construyó un puente justo antes de llegar a los arcos donde está el mural. Cuando esta obra quedó habilitada, los lugareños, con el apoyo de Turismo y Cultura de la provincia, decidieron cambiarle la cara a la zona que además, es la antesala al camping del dique Avalos, uno de los tradicionales sitios turísticos de Albardón y que fue remodelado a nuevo en 2016. Los artistas que coordinaron el trabajo fueron Nicolás Espejo, Iván Manrique y Gerardo Mureddu. Pero fueron más de 10 personas que, sobre andamios gigantes, pasaron semanas dando forma a la obra de arte, lidiando con una superficie que era complicada para ser pintada. Esto se hizo en el marco del proyecto "Puentes". Una iniciativa que también se puso en práctica en Chimbas, en el sector de la Costanera. El trabajo valió la pena ya que el imponente mural sorprende a quienes pasan por primera vez por allí. Metros más adelante se encuentra el camping del dique Avalos.



La contracara de tanta belleza es la cantidad de residuos que están al costado de la usina y que es la basura que los cuidadores sacan del canal para evitar que las rejas se taponen y el agua se desborde.



Para los albardoneros, Las Tapias es uno de los distritos con paisajes más impactantes. Antaño supo ser cuna del moscatel que hasta tuvo fiesta propia. Algo de esta historia es lo que se puede ver en el mural. Los artistas dejaron plasmado allí la producción vitivinícola, las frutas típicas, las flores, la escuela rural, los peces del dique, y hasta los niños que disfrutan mano a mano con la naturaleza.



Los arcos son el soporte visual de la obra de arte que está desplegada en frisos que tienen 9 metros por 3,5 metros cada uno. El canal Perón nace del Partidor San Emiliano.



"Fue muy lindo ver cómo la gente pintaba esto. Antes era todo gris y basura. Al menos lo colorido le cambió la cara al lugar", cuneta Moisés Morena, un albardonero que hace más de 35 años se dedica a controlar que no haya basura en el canal porque el agua produce energía eléctrica. Según contó el hombre, no hace mucho tiempo hicieron la calle de piedra que pasa por debajo del canal y por ende, de los arcos. Contó que todo eso eran fincas y que luego, para poder construir el puente y evitar que las crecidas del río dejaran incomunicados a los pobladores, tuvieron que expropiar algunas tierras.

Provincia de murales

En los últimos años, en San Juan el muralismo se extendió por varios sitios. Primero fueron los puentes de la Circunvalación. Luego, la Superiora se convirtió en una obra de arte y más tarde, en Santa Lucía, varias paredes aparecieron con impactantes murales. Hace una semana, en pleno centro sanjuanino, se terminó el mural más alto de la provincia. Se hizo en la pared de un edificio de 25 metros de altura.

Obra contra el aislamiento

A principios de este año quedó inaugurado un puente sobre el río Ávila, entre El Rincón y Las Tapias, Albardón. La obra se hizo sobre la Ruta 86, al Oeste de la Ruta 40. Antes de esto, cada vez que bajaba una crecida, más de 50 familias se quedaban aisladas y los camiones que transportaban la producción agrícola del departamento quedaban varados.



La obra es imponente por donde se la mire, además de la importancia social que tiene. El puente tiene un largo de 70 metros desde la rampa de inicio hasta la del final. En este sector del departamento se encuentran las principales producciones de fruta y vid de Albardón. Esto porque ese lugar funciona como un microclima. La obra fue encarada por Vialidad Provincial.



Este puente, que atraviesa el río Avila implica un cambio de vida para los lugareños que, durante décadas reclamaron una solución. La obra fue inaugurada con bombos y platillos para el último aniversario del departamento de Albardón, en enero pasado. Al mural lo comenzaron a pintar unas semanas después, con la participación de vecinos de la zona.