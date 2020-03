Estable y compensado. Fueron las dos características que compartió Mónica Jofré, jefa de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, sobre el último informe de ayer del paciente de 31 años que se encuentra internado y aislado en el Hospital Rawson, bajo sospecha de haber sido infectado por coronavirus.

Aunque las primeras versiones del domingo indicaban que el segundo caso en San Juan (el anterior terminó siendo resultado negativo) se trata de un ciudadano chino que llegó a la provincia, ayer Jofré informó que un sanjuanino, de 31 años, viajó a Japón y regresó aproximadamente hace una semana. La funcionaria indicó que el hombre se comunicó a la línea 107 y que los síntomas de tos, fiebre y dolor de garganta que manifestó y además que Japón es uno de los ocho países con circulación sostenida del virus, fueron los motivos para que se active el plan de contingencia.

Transcurridas más de 24 horas internado, el cuadro del paciente se mantuvo todo el tiempo estable. Se encuentra en una sala aislada, dentro del área de Clínica Médica, escogida principalmente para que no haya circulación cercana.

Inmediatamente se activó el protocolo porque el paciente cumplía los requisitos de caso sospechoso, queda definido el personal afectado para atender al paciente. "Ya saben cuáles son los Elementos de Protección Personal (EPT) que deben usar. Todo el personal fue capacitado y cuenta con los elementos necesarios. No hubo ninguna complicación para contar con los EPT", resaltó Jofré.

Ayer se tomaron las muestras que fueron enviadas al Instituto Malbrán, en Buenos Aires, donde se analiza si se trata o no de un caso confirmado de coronavirus.

El resultado se sabrá, en un principio, mañana. En el primer caso, un joven que vino desde Italia, el paciente recibió el alta médica antes de conocer los resultados. "Estuvo en observación 48 horas y los médicos evaluaron que podía irse. En este caso, recién van 24 horas y será nuevamente la evaluación que hagan los médicos la que defina cuándo se retira este hombre", describió Jofré.

Como el hombre vino de Japón hace aproximadamente una semana y no manifestó síntomas, pero estuvo en contacto con otras personas, es que también -como parte del protocolo- se realiza una investigación epidemiológica.

Jofré afirmó que está en desarrollo esa tarea, analizando a las personas que tuvieron estrecho contacto con la persona sospechosa de haber contraído la enfermedad en Japón.

Si se detectara alguna persona con los mismos síntomas, también pasará a estar en aislamiento, para que no se propague más el virus. Jofré aseguró que todavía no se completó esta investigación y que hasta el cierre de esta edición no fue necesario aislar a otra persona, más que al hombre que estuvo en Japón, uno de los 8 países de circulación sostenida, junto a China, Corea del Sur, Irán, Italia, Alemania, Francia y España.

> PROTOCOLO

Los centros de salud

En San Juan ya se estableció un plan de contingencias en los hospitales Rawson y Marcial Quiroga y en los periféricos de la provincia. Cada centro de salud ya realizó su protocolo, que fue analizado y aprobado en Salud Pública.

Además, también se coordinó este plan desde Salud Pública con instituciones privadas. Si hay un caso sospechoso, quedará internado en esa clínica y desde allí se enviarán las muestras al Malbrán.

Concientización

La jefa de Epidemiología de la Provincia, Mónica Jofré, señaló ayer que debido a que "todo es muy dinámico, va cambiando y se van agregando los países cuando la Organización Mundial de la Salud certifica que en el país hay circulación del virus sostenida", es que la gente que venga de algunos de esos países, se aisle voluntariamente por 14 días, aunque no manifieste ni un síntoma. El grupo de mayor riesgo es el de los adultos mayores.

Además de los síntomas, la persona debió estar en una zona donde circula el virus. MÓNICA JOFRÉ Jefa de Epidemiología Control de ingresos

Se realizaron reuniones entre autoridades de Salud Pública con Gendarmería, Sanidad de fronteras, Migraciones, Aduana por el Paso de Agua Negra, Policía de Seguridad Aeroportuaria y con la Policía Federal. Se ha establecido un contacto permanente para que entreguen el listado de personas que viajan a Epidemiología de la Provincia, quienes van chequeando si hay algún pasajero que haya venido de alguno de los países considerados zona de riesgo.

> Lavarse bien las manos es la mejor prevención

Desde la OMS insisten que la mejor prevención para evitar el contagio de infecciones, incluido el coronavirus, es realizar un lavado correcto de las manos (ver secuencia de fotos).

Las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública de la Nación indican también cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable al estornudar o toser, ventilar los ambientes, limpiar frecuentemente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia (lavandina diluida en agua) y no automedicarse. No se recomienda el uso constante de barbijos.

Las palmas y los dorsos

Para una correcta técnica de higiene de manos, luego de depositar en una palma el alcohol en gel o jabón, se comienza frotando las dos entre sí y luego continuar con el dorso de ambas manos, entrelazando los dedos.

Los pulgares

Frotar con un movimiento de rotación cada pulgar, atrapándolo con la otra mano. Esta acción es de la menos recordadas de hacer, por lo que las infecciones se pueden transmitir en ese área.

Dedicación a todos los dedos

Volver a frotar las palmas, ahora con los dedos entrelazados. Para crear el "hábito en los más pequeños, un buen truco es cantar una canción que disfruten mientras siguen la secuencia.

Sentido inverso

Se continúa limpiando los dedos intercalados, pero ahora hay que frotar el dorso de los de una mano con la palma de la otra encima. Repetir la acción, cambiando la posición de las manos.

La última parte

Finalmente, hay que frotar la punta de los dedos de una mano contra la otra palma, haciendo un movimiento de rotación. Después limpiar la punta de los otros dedos en la mano contraria, es tarea cumplida.