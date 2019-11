El oficio. Paciencia y precisión son las características principales del oficio de pelar caballos según dijo Roberto Oro, peluquero equino.

El amor por los caballos y la tradición familiar lo llevaron a capacitarse en un oficio poco conocido en la provincia y ya lo contratan hasta de los departamentos alejados. Es Roberto Oro, de 38 años, que este año se convirtió en peluquero equino para cambiarles el look a estos animales. Habló con DIARIO DE CUYO sobre algunos de los secretos de esta profesión.



Paciencia, mimos y precisión son, para este peluquero, las tres condiciones fundamentales para pelar un equino sin provocarle daño ni estresarlo. Es por eso que demora dos horas y media, en promedio, en terminar su trabajo. "No es sencillo que el caballo se quede tranquilo mientras lo pelo, más si es la primera vez que se lo pela. Por eso, para romper el hielo, dedico unos minutos a cepillarlo para hacerle un mimo y que se tranquilice. Mientras le doblo una pata y le tomo la cola para ver cómo reacciona. Si se queda tranquilo sólo le coloco el bozal y le lío las patas para que no se mueva. Pero, si se pone nervioso, no me queda más remedio que colocarle un sedante suave. Es la forma de trabajar seguro y tranquilo, sin que ninguno de los dos suframos algún daño", dijo el hombre.



Roberto se crió en medio de una familia tradicionalista, amante de los caballos. Su abuelo paterno se dedicaba a cuidar estos animales y él heredó esa pasión. Hasta ahora trabajó cuidando estos animales contratado por particulares que no podían hacerse cargo de alimentarlos, higienizarlos ni hacerlos ejercitar. A esto le sumó el servicio de peluquería. "En la provincia no es común este oficio y cuesta conseguir quien pele a los equinos, por eso vi la oportunidad de capacitarme en este arte. Compré las maquinitas y aprendí mirando. En un viaje a Córdoba para participar en una actividad tradicionalista me pasé horas viendo cómo esquilaban los caballos. Esa lección fue suficiente para aprender", sostuvo.



Sus primeros clientes fueron algunos gauchos de la Federación Gaucha Sanjuanina, pero con el correr del tiempo, y por el boca a boca, fue ampliando su clientela. Actualmente, lo contratan hasta de los departamentos alejados. "Hace uno días estuve en Calingasta donde se reunieron varios propietarios de caballos para contratarme. Estuve un par de días allá haciendo mi trabajo", contó.



Lo estético no es el único motivo por lo que se pela a estos animales. También por su salud, según explicó Oro. Dijo que si el equino tiene mucha actividad porque se lo usa para trabajar o practicar deporte, transpira mucho. Con el pelo largo la transpiración se queda acumulada por bastantes horas y le provoca enfriamiento y la posibilidad de enfermarse. Por eso la necesidad de pelarlos.

Contratación



Roberto Oro dijo que cobra 1.000 pesos por pelar un equino. También agregó que realiza este trabajo en cualquier departamento desde donde lo contraten. Para contratar su servicio los interesados pueden comunicarse al teléfono 2645120793 o dejarle un mensaje en su cuenta de Facebook "robert oro".