Tormento. Valeria Lima y su hija Victoria atravesaron una difícil situación el pasado lunes cuando un motociclista atropelló a la niña, que quedó atrapada bajo la máquina. Desesperada por socorrerla, la madre tomó la moto del escape y el motor y también sufrió lesiones.

Al repasar lo que le sucedió el pasado lunes a las 17, Valeria Lima parece que vuelve a buscar una explicación. Salió de la casa en Güemes entre Brasil y Belgrano con sus dos hijos y al cruzar la calle, fue el ruido de la moto el que le advirtió que la máquina venía a mucha velocidad, porque al ser el cruce de varias arterias, esa cuadra tiene visión reducida. Recordó que tuvo tiempo de detener a su hijo más grande, de 15 años, pero no a la más chica, de 12. La niña apuró el paso ante el sonido y cuando vieron todos a la moto, en vez de frenar, aceleró.



"Vi cómo la impactaba y todos daban tres tumbos: mi hija, la moto y el conductor. Ella quedó boca abajo, con la moto encima. En mi desesperación, para sacarle la moto de encima, la agarré del caño de escape y del motor. Se acercaron vecinos y también personal de limpieza del municipio, que estaba trabajando en la cuadra. Me decían que no tocara a mi hija, pero veía que se estaba quemando en el pavimento", describió al madre.



Y en ese momento, mientras llevaban a la niña a la sombra, el conductor de la moto aprovechó para arrancar la máquina y fugarse de la escena. "Mi hijo lo intentó alcanzar, pero dobló por Belgrano y aceleró", describió Valeria.



Desde entonces, la mejor noticia es que la niña no sufrió quebraduras ni problemas neurológicos, aunque resta saber si habrá secuelas por las heridas, especialmente en el rostro y boca, aunque también le quedaron en cabeza, espalda y extremidades, tanto superiores como inferiores. Para cuidarla, a Valeria se le complica las lesiones en sus dos brazos por las quemaduras que tuvo al tomar la moto. "Además, todavía no es la misma niña que era antes del accidente. Está mucho más tímida", afirmó Valeria, para agregar: "Mi pareja realizó la denuncia en la policía y yo espero ir mañana (por hoy) para contribuir con la investigación. Yo lo que más quiero en este momento es que se haga responsable de lo que sucedió el conductor de la moto".

El conductor se fugó. Captura. La familia ya tiene imágenes de cámaras de seguridad del motociclista.



Valeria agregó que atravesaron por otra situación que no termina de creer. Es que luego del accidente, notaron que la niña, Victoria, no tenía su celular. "No puedo entender que alguien aproveche la situación la niña para quedarse con el celular. Ya habíamos usado el GPS para saber dónde están los teléfonos y a las 19, mientras mi hija estaba internada en el Hospital Rawson, el teléfono indicaba que estaba en Santa Lucía, incluso el recorrido que hizo desde el lugar del accidente. Fuimos hasta la casa esa noche, pero negaron tener el teléfono. Quiero decir que no acuso a todo el personal de limpieza, muchos ayudaron, pero también es cierto que alguien aprovechó esa ocasión", concluyó la madre.