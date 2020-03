Es el principal encargado de plasmar en un decreto o proyecto de ley las iniciativas que salen del Poder Ejecutivo. En medio de la emergencia por la pandemia del coronavirus, el asesor Letrado de Gobierno, Carlos Lorenzo, ha venido trabajando a full en todas las normativas que tienen que ver con medidas preventivas para enfrentar el arribo de la enfermedad. El funcionario pasó por el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento y habló de las acciones que se han tomado.

- ¿Cómo va a ser el recorte del 30 por ciento del sueldo para los funcionarios?

- Hay una distinción. El Gobernador y los ministros tienen una prohibición constitucional de que no se les puede reducir sus salarios, por lo que decidieron voluntariamente hacer la donación. Después, el escalafón hacia abajo de los funcionarios hace una contribución voluntaria. Aquella persona que, por algún motivo, entiende que no lo puede hacer, puede presentar hasta el 2 de abril una nota a los efectos de que no se le realice ese descuento. Sí está exceptuado el personal político de Salud, Seguridad y Desarrollo Humano que viene trabajando en la prevención de la pandemia.

- Como asesor Letrado de Gobierno, ¿en qué grupo está?

- En el segundo grupo de contribución voluntaria. Fue una iniciativa del Gobernador y todos los ministros y algunos que tenemos rango de secretario de Estado acompañamos sin ningún problema porque entendemos que hay gente que en este momento no tiene posibilidad de tener ningún ingreso. Entonces, aquellos que sí los tenemos es muy justo que hagamos un aporte para poder acompañar este proceso de crisis y de emergencia que se está viviendo, ya que lo ahorrado va para ese fin.

- Otra de las medidas fue la suspensión de los cortes de los servicios, ¿cuáles son?

- Los servicios que están comprendidos son los de telefonía, internet, servicio eléctrico, gas por red, agua y televisión por cable. Si la gente está en mora o no tiene la posibilidad de pagar, se le hará un plan de pago. En la provincia se ha delegado la facultad al Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) a los efectos de que determine cómo se van a llevar a cabo los planes de pago y todas estas cuestiones para poder asegurarle a la gente la prestación del servicio por el periodo de 180 días.

- ¿A quiénes beneficia?

- Es general. Lo que sí tiene que estar es la responsabilidad social de que aquellas personas que puedan pagar los servicios, que lo hagan. Porque si nos ponemos en la viveza criolla de decir "tengo una ley que me da la posibilidad de hacer tres o seis cuotas", entonces eso no va. Además, hay que reconocer que tarde o temprano se paga.

- ¿Y en los de servicios como telefonía o televisión?

- Eso va por Defensa del Consumidor, que es el organismo con el que podemos controlar que no hagan los cortes.

- ¿Cómo se está trabajando en el tema de alquileres?

- La Nación ha adelantado que está trabajando en una norma para plasmar la situación. Por un pedido muy expreso del Gobernador, ya tenemos prácticamente la normativa en la provincia, lo único que nos resta es esperar que se publique la norma nacional a efectos de que hagamos los ajustes que sean necesarios o la copiemos tal cual viene.

- ¿Qué detalles tiene?

- Por ejemplo, la suspensión de los aumentos. En un contrato de locación se establecen aumentos que pueden ser bimestrales, trimestrales, semestrales. En principio y en el marco de una hipótesis, porque todavía no tenemos la norma nacional, puede ser que se suspendan los aumentos por el plazo de seis meses o de tres meses extensible a otros tres. Esa es una de las cosas que seguramente va a estar.

"Se multará con 150 mil pesos al que viole la cuarentena dispuesta por Salud Pública".

- ¿El aumento se pactará después del plazo de suspensión?

- No podemos perder de vista que estamos en una situación de emergencia, que hace que los derechos individuales se puedan restringir en beneficio de los derechos generales. Puede haber acuerdo de partes o si se generan situaciones muy complejas de resolver, el Estado podrá intervenir, a través de una norma, para ver cómo se van regulando esos derechos. Por ejemplo, si se generan situaciones muy distantes entre la posición de inquilino y del propietario, como un aumento desmedido, el Estado puede hacer aparecer un subsidio o establecer, legislativamente, que los aumentos no pueden ser mayores a un cierto porcentaje.

- ¿En qué otra normativa está trabajando por la emergencia sanitaria?

- El Gobernador dio la orden de que se prepare la legislación provincial a los efectos de que toda la estructura sanitaria de la provincia, clínicas y sanatorios, quede al servicio del Ministerio de Salud. Ya se está avanzando en la norma, presumimos que el lunes la vamos a tener. Es a los efectos de que sea el Ministerio de Salud el que pueda coordinar toda la acción, llegado el momento en que sea necesario, para poder sectorizar y priorizar. En estos esquemas de pandemia suelen haber diferentes grados, entonces, van a haber personas más complicadas que van a tener que ser aisladas en un solo lugar. Como se presume que la estructura del Estado no va a alcanzar, ya está la decisión. Además, tengo entendido que la gente de Salud ha tenido reuniones con los propietarios de las clínicas, quienes están de acuerdo con que esto sea así.

- ¿Todo el sector privado va a estar a disposición?

- A disposición de la coordinación de toda la actividad sanitaria por parte del Ministerio de Salud. Es muy importante porque si tenemos que tomar decisiones, no hay nada mejor que tener la unicidad de la decisión y la pluralidad en la ejecución. Es decir, que la ministra, con un cuerpo de colaboradores, pueda tomar las decisiones. Por ejemplo, los enfermos de tal característica van a tal clínica privada, los otros van a otro privado.

- ¿Cuándo empezará a regir?

- Desde el lunes o martes. Tenemos que llevar un detalle de todas las clínicas, de la cantidad de camas, de respiradores. Cuando estuvimos definiendo la parte técnica con la ministra y con el grupo de colaboradores está establecida hasta la posibilidad de trasladar aparatología de un lugar a otro. Todo a los efectos de que se pueda coordinar y de que tengamos todo lo más armado posible. Inclusive, el personal de las clínicas quedará al mando de Salud. Es decir, que habrá una especie de Jefatura de la ministra sobre todo lo que es el sistema sanitario provincial.

- ¿Se piensa destinar un plus al personal de Salud?

- Está previsto, se estaba analizando en el área de Hacienda y Finanzas la posibilidad del plus. Se está trabajando y se están viendo los números.