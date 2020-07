Si bien el uso del tapaboca no es obligatorio en la calle, hasta hace unas semanas la mayoría de los sanjuaninos circulaba con este elemento de protección. Sin embrago, eso cambió en los últimos días. Muchos dijeron que se sienten más relajados porque el coronavirus no circula en San Juan y que por eso ya no usan el tapaboca. Según un relevamiento que realizó DIARIO DE CUYO entre 340 personas en el centro de la Capital sanjuanina, que es donde hay mayor circulación de gente, el 40% de las personas ya no lo usa, el 44% lo utiliza bien y el 16% lo usa de manera incorrecta. Desde el 20 de abril, el uso del tapaboca es obligatorio en lugares cerrados y de concurrencia masiva y en el transporte público. Sin embargo, en la provincia desde antes de la obligatoriedad la mayoría de las personas hacían uso de este elemento, que según los especialistas reduce la posibilidad de contagio del Covid-19. En la edición del 19 de abril, este medio informó que el 80% de las personas relevadas (de unas 300) utilizaba tapaboca en la calle. Eso ahora cambió: sólo el 56% lo lleva colocado, y de ese sector, 1 de cada 4 no se cubre la nariz, lo cual le quita todo tipo de protección.



‘Yo creo que perdimos el miedo‘, dijo Carla Carranza, de Capital, mientras que Lucio Colarte, de Rawson, comentó que él notó que muchas veces se olvida del tapaboca antes de salir. ‘Es como que nos relajamos‘, agregó Mariela Pozo, también de Capital. Al igual que ellos, muchas personas que circularon por el microcentro comentaron que la baja cantidad de contagiados que hay en San Juan y el hecho de que son importados hacen que se sientan ‘más seguros‘. Incluso, algunos comerciantes del microcentro dijeron que a diferencia de semanas atrás ellos deben pedirles a muchas personas por día que se coloquen el tapaboca o que lo hagan de manera correcta pues muchos entran a los comercios con este elemento en la barbilla, por ejemplo. Según el relevamiento, la mayoría de las personas que lo usa mal son adultos mayores o personas que se los sacan para hablar por teléfono.

Desde la otra vereda, los que siempre utilizan de forma correcta este elemento de protección (el 44% de las personas relevadas), dijeron que les parece ‘inconsciente‘ y ‘poco solidario‘ el hecho de que haya personas que no lleven el tapaboca. En el mismo sentido, Mónica Jofré, jefa de Epidemiología, dijo el viernes pasado que ‘queremos reforzar los cuidados porque hay un relajamiento. Apelamos a la responsabilidad de toda la sociedad para que podamos mantener el estatus sanitario‘.