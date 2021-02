El porcentaje de positividad surge del total de casos positivos sobre la cantidad de test realizados y, de acuerdo a los especialistas, el dato estadístico sirve para determinar si se testea lo suficiente como para encontrar positivos y poder aislarlos, cortando así las cadenas de contagio. El valor de referencia, sugerido por la OMS, es que no supere el 10%. Y en San Juan se da una circunstancia particular pues si bien hubo un brusco descenso en la cantidad de casos detectados diariamente, el porcentaje de positividad promedio de los últimos 15 días es superior al 26%, es decir, más del doble del ideal. No obstante ello, indicaron que la cifra no es preocupante debido básicamente a la situación sanitaria que atraviesa la provincia, que está controlada.

El porcentaje de positividad es variable y cambia día a día. En las últimas 15 jornadas tuvo picos altos como 33% (el 15 de febrero) y 31,2% (el día 14) y puntos bajos como 18,8% (el 24) o 21,1% (el 18). Lo cierto es que viene mostrándose a la baja, incluso pese a la menor cantidad de test realizados por el fin de semana extra largo de los feriados de Carnaval.

Sin embargo, en comparativa, es elevado no sólo con el parámetro sugerido por la Organización Mundial de la Salud y sino también con Nación, que de acuerdo a los datos oficiales del Ministerio no llega al 8% en el porcentaje de positividad.

Hasta septiembre de 2020, incluso pese al brote de Caucete en agosto, la positividad que tenía la provincia era del 2,4%. Desde octubre comenzó a subir y por entonces escaló a más del 20%, para variar luego de forma pendular y al compás de la curva de contagios. Hoy promedia el 26%, en un mes benigno dentro del contexto de pandemia.

"Esto tiene que ver con la cantidad de testeos y el tipo de testeos que se realizan. Si se toma solamente como conducta testear a los casos positivos obviamente que el porcentaje de positividad será alto y va a bajar si se sale a hacer pruebas en cualquier lugar, al azar", dijo el médico Rodolfo Fasoli. "En San Juan están testeando sintomáticos, sospechosos y fundamentalmente contactos estrechos de casos confirmados, para poder aislarlos rápidamente. Por eso, que el porcentaje de positividad sea mayor al 20 ó 30% en este momento no es alarmante. Además, tenemos una situación abierta, con un índice de movilidad alto de personas no esenciales que circulan por la calle, que se van de vacaciones o usan el transporte público", amplió el profesional.

Hay 424 fallecidos

Luego de tres días sin decesos, el Ministerio de Desarrollo Humano reportó ayer un fallecimiento a causa de Covid. Se trata de un hombre de 73 años, rawsino, quien estaba internado en el hospital Rawson. De esta manera, la provincia suma 424 muertes en pandemia.

Por otro lado, fueron informados 74 nuevos casos y el acumulado ahora es de 20.584 personas. A su vez, la cantidad de pacientes con proceso infeccioso es de 3.750. En paralelo, hubo un aumento en la cantidad de personas graves, pues de 34 internados en áreas críticas Covid, 19 se encuentran con asistencia respiratoria mecánica. El total de internados, entre sospechosos y confirmados, es de 63 personas. Los recuperados, en tanto, son 16.410.

Funcionarios aislados

El asesor Letrado de Gobierno, Carlos Lorenzo, dio positivo de coronavirus y está cumpliendo con el aislamiento correspondiente en su casa, informaron ayer las autoridades. El funcionario, indicaron, presenta sintomatología.

A su vez, tras confirmarse el contagio, fueron declarados como contactos estrechos el ministro de Educación, Felipe de los Ríos; la ministra de Hacienda y Finanzas, Marisa López, y el secretario de Hacienda, Gerardo Torrent. Ellos continuarán trabajando desde sus domicilios particulares hasta cumplir el aislamiento preventivo correspondiente, informaron.

Por otro lado, el ministro de Producción, Andrés Díaz Cano, fue diagnosticado con Covid esta semana y luego internado.