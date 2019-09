Inolvidable. La directora de la escuela Zapata levanta los brazos y el resto de la delegación se abraza mientras el presidente Mauricio Macri se acerca a entregar el premio.

Luego del reconocimiento que alcanzó el año pasado por 3 alumnos que ganaron un maratón de programación, la escuela caucetera Obispo Zapata, ubicada en Pozo de Algarrobos, lejos de dormirse en esos laureles siguió alimentando su club de robótica, "Morning Club", y ayer su comunidad vivió otra alegría mayúscula al ganar el primer premio del concurso "Maestros Argentinos 2019", que organiza el Ministerio de Educación de la Nación y que entregó personalmente el presidente Mauricio Macri, en el acto que se desarrolló en el Centro Cultural Kirchner.



Además de la distinción, el ganador del primer premio se adjudica la suma de 1 millón de pesos, que podrá utilizar para expandir el proyecto ya sea en la compra de materiales pedagógicos, equipamiento tecnológico y la formación del equipo docente.



"Pienso en computadoras más potentes, cámaras y lentes para realidad virtual", afirmó Francisco Ramos, el alumno de sexto año del establecimiento educativo que tiene un rol protagónico en esta historia.



Interesado en la programación y robótica, Francisco recordó su ansiedad de hace 2 años cuando a la escuela llegó un kit pedagógico de robótica del programa Aprender Conectados, pero no iba alguien que asesore sobre el tema. "Con la directora, Ivanna Rivas, empezamos el club y al poco tiempo se sumó Adrián Aciar", recordó Francisco. El año pasado, Francisco (programación), Adrián y Leonardo Olmos (diseño) ganaron un maratón de programación, que les valió un viaje de capacitación a California y a asesorar en otras escuelas, no sólo de San Juan. Hasta Córdoba ya viajaron. Se llama "Morning Club" porque se reúnen los lunes y miércoles de 9 a 13, mientas el horario escolar es de 13 a 18. A Buenos Aires no viajaron Francisco, Leonardo y Adrián porque estuvieron en un Congreso Internacional de Inteligencia Artificial el mes pasado en la misma ciudad. "Sabíamos que debían ir otros chicos del club", indicó Francisco tan feliz como el día que abrió el kit.

Con el ministro Alejandro Finocchiaro.

La delegación de los triunfadores

Viajaron a Buenos Aires a recibir el premio la directora de la escuela, Ivanna Rivas, la profesora de Tecnología Silvina Romero, el profesor de Geografía, Wilson González, y los alumnos Román Quiroga y Bruno Olmos.



González destacó la iniciativa de los alumnos y aseguró que "hicieron maravillas. Nosotros aprendimos a la par de ellos, le fueron enseñando a los compañeros y empezaron a sumarse de otras escuelas". El presidente Mauricio Macri, quien encabezó el acto que se hizo en el CCK, afirmó que "no hay herramienta más potente para luchar contra la desigualdad y la pobreza que una educación de calidad".