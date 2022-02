Hace cuatro años, el Parque Faunístico se vio sorprendido por el nacimiento en cautiverio del primer cóndor andino. Ahora, la misma pareja de aves volvió a ser la protagonista de un hermoso momento. Es que, por segunda vez, nació un cóndor en cautiverio, algo que no sucede con frecuencia. De hecho, esta ave se convirtió en la primera en nacer dentro de un centro de conservación de fauna silvestre en Argentina, en lo que va de la temporada de reproducción. "Los cóndores ponen huevos entre septiembre y noviembre. Si ellos ponen uno y se les rompe o se los come otra ave, por ejemplo, pueden llegar a poner otro al mes, pero no más que eso. Esto depende de la actividad reproductiva de la pareja. Nuestra pareja puso en 2018 -cuando nació a los meses el otro cóndor-, después en 2020 pusieron otra vez, pero rompieron los dos huevos. Ahora, finalmente se produjo otro nacimiento", explicó Iván Simoncelli, director del Parque Faunístico, quien agregó que el cóndor que nació fue empollado durante casi dos meses, nació a fines de 2021 y recién dieron a conocer la noticia ahora, porque el ave ya está fuera de peligro.

El Parque Faunístico es uno de 7 centros de conservación de fauna silvestre que hay en el país y que tiene parejas reproductivas de esta especie de aves. En ellos, en esta temporada reproductiva de cóndores andinos, sólo nacieron dos y el primero fue el sanjuanino.

Dentro del Parque Faunístico hay sólo una pareja de cóndores andinos y ambos fueron rescatados durante operativos de caza furtiva y por eso viven en cautiverio. Esto, como la mayoría de los animales del Parque. "Se trata de un pichón macho que formará parte del Sistema Nacional de Rehabilitación y Reintroducción del Cóndor Andino", agregó el veterinario y dijo que cuando el ave tenga unos 4 o 5 meses será chipeado para poder controlarlo. Posteriormente, será trasladado a Río Negro, donde se hará su liberación. "Previo a ello el cóndor hará entrenamiento de vuelo. La gente del programa nacional tiene un campo en donde se los mantiene fuera del contacto con los humanos y pueden aprender a volar. Esto, hasta que esté apto para liberación", dijo y explicó que eso suele hacerse también a fin de año.

Sobre el cuidado que requiere este animal, desde la Dirección de Turismo del departamento explicaron que el animal depende al 100% de sus padres. "El macho es el que se encarga de empollar el huevo y de la crianza, principalmente", dijo Juan Castañares, de Turismo, y explicó que próximamente el animal estará en exposición para las personas que visiten el Faunístico.

"Estamos evaluando qué hacer para que la gente pueda conocerlo y se lo pueda bautizar. Creo que vamos a realizar actividades como hicimos con los pumitas, para buscarle padrinos", agregó el funcionario y dijo que el pichón es el nuevo mimado del parque.

Takiyiwe, la que hizo mucha historia

En diciembre de 2018, por primera vez en su historia, el Parque Faunístico fue el escenario del nacimiento de un cóndor andino en cautiverio. En ese momento, desde el parque, el equipo interdisciplinario de biólogos y veterinarios que trabaja en el lugar para conservar, rehabilitar, reproducir y reintroducir especies a su hábitat natural, comentó que llevaba dos años buscando este resultado. Es que esto era prácticamente imposible por las condiciones de cautiverio. Es que los cóndores nacen a unos 5.000 metros de altura y en el clima frío propio de la cordillera.

Luego de varios meses del nacimiento, en marzo de 2019, especialistas determinaron que el ave que nació en cautiverio era una hembra y que ya se encontraba fuera de peligro. Es por esto que la mostraron por primera vez y contaron la noticia.

Meses más tarde, en junio de 2019, tras varias actividades con los niños del departamento, con las que se buscó crear conciencia sobre el cuidado de esta especie, bautizaron a la cóndor con un nombre que tiene origen huarpe. La llamaron "Takiyiwe", que significa libertad. En ese mismo momento, el municipio de Rivadavia y la Fundación Bioandino firmaron un convenio para la rehabilitación y la posterior liberación del ave.