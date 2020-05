La jornada de ayer fue como una bisagra para muchos sanjuaninos. Es que, el Gobierno abrió las puertas para que deportistas profesionales y amateurs que practican trekking, mountain bike, ciclismo y running pudieran volver a sus actividades. En este contexto, varios rincones de la provincia se llenaron de amantes de estas disciplinas quienes dijeron estar felices por volver al ruedo. Y si bien la mayoría admitió que hizo su deporte con tranquilidad y respetando casi todas las normas de seguridad, hubo varios que se mostraron molestos y dijeron que hacer ejercicio con barbijo es "casi imposible". Desde la Secretaría de Deportes, área que se encarga de otorgar los permisos para que los sanjuaninos se ejerciten en diferentes circuitos, agregaron que para la primera jornada entregaron 6.694 autorizaciones. Del total de permisos, 1.019 fueron otorgados para trekking; 1.527, para mountain bike; 2.106, para hacer running; 1.924 para ciclismo libre y 118, para el mismo deporte pero profesional.

Con los cerros de fondo, con el Sol que acompañó durante toda la jornada y con enormes sonrisas en sus rostros muchos sanjuaninos optaron por recorrer Rivadavia, Zonda y Ullum (circuito del Oeste). Las calles de estos rinconcitos locales, que durante mucho tiempo permanecieron casi vacías ayer tuvieron un movimiento diferente gracias a estas actividades. "Esperábamos este día con mucha ansiedad", "no lo podíamos creer cuando confirmaron que desde hoy podíamos salir a correr", "estaba necesitando respirar aire libre y pedalear, me estaba volviendo loco" y "hoy dejé a mis hijos luego de más de 60 días y siento que soy la persona más feliz del mundo y volveré a mi casa renovada". Estas fueron algunas de las cosas que dijeron los sanjuaninos que durante la jornada de ayer aprovecharon al máximo el permiso para mover el cuerpo. Y, si bien la mayoría no pudo disimular su alegría y entusiasmo, hubo muchos que dijeron que estaban haciendo "lo imposible" por cumplir con todas las medidas de precaución que se les exige. "Es muy complicado subir un cerro con la boca tapada con el barbijo, entonces con mis amigos decidimos tomar más distancia unos de otros", dijo Francisco Otarola, mientras que integrantes de otro grupo de amantes del trekking agregaron que optaron por sacarse el barbijo por momentos porque les costaba respirar. Al igual que ellos, hubo varios que se quejaron por el tapaboca.



Autorizaciones

Las autorizaciones se deben solicitar en www.sedacreditaciones.com/deportes. Tienen vigencia de un día. El horario permitido de circulación varía: el ciclismo será de 9 a 18 horas y el resto de 7 a 18 horas.



Requisitos

Los deportistas deben llevar el DNI y el certificado. Los menores de 18 años deben circular en compañía de un mayor, los deportistas nunca podrán agruparse y no podrán detenerse por más de 5 minutos.

A pedalear con amigas

María Laura Reynoso y Yésica Salinas no podían disimular la alegría de haber retomado la rutina de salir a pedalear. Las mujeres, que son de Rawson y Capital respectivamente optaron por rodar por distintas zonas de Zonda y contaron que salieron a las 8 de la mañana.

Trekking, hasta con el perro

Llegaron a las 7 de la mañana a la zona de Sierras Azules, en Zonda y cerca de las 12,30 volvieron a sus vehículos para regresar a sus casas. Así los hermanos Juan Manuel y Juan Pablo Bataller, y Sebastián Rupcic hicieron trekking hasta con el perro de uno de ellos.

Entre las montañas

Gabriela Becerra es de Rivadavia y salió a andar en bicicleta con su amiga Andrea Cortez, de Rawson. Las ciclistas, que dijeron que lo hacen por una cuestión de salud y de entretenimiento a la vez, circularon por Rivadavia y los alrededores de las sierras zondinas.

Deportistas, de local

Álan Páez y Marcos Godoy viven en Zonda y ayer fueron locales. Durante la mañana de ayer no dudaron ni un segundo en salir a caminar las calles del departamento. Se sorprendieron por la cantidad de vehículos y de gente que se cruzaron corriendo y haciendo trekking por esa zona.