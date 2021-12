Para tratar de conocer parte de los nuevos recorridos, saber qué colectivo es necesario tomarse para llegar a la redacción de DIARIO DE CUYO y ver la demora, una periodista de este medio viajó en la Red Tulum. Utilizó dos opciones para hacer el mismo viaje que hacía con el sistema viejo. Esta vez, con el nuevo servicio de transporte el mismo viaje demoró más que antes.

Antes de la implementación de la Red Tulum, la periodista de este medio demoraba 20 minutos, caminaba 3 cuadras (entre lo que hacía antes y después de bajar del colectivo) y pagaba un pasaje de $29.60, para llegar desde un barrio de Rivadavia hasta la esquina de la Redacción del diario, en Mendoza entre Mitre y Santa Fe. Mientras que, en otras opciones, variaba la cantidad de cuadras a pie (6 cuadras), pero el gasto y el tiempo de viaje eran el mismo.

Señalética vieja. En las viejas paradas de colectivos los carteles que ahora están en desuso siguieron de pie. A algunos pasajeros, eso los confundió.

Ahora, para hacer un viaje similar, hay varias cosas que cambian, y por eso este medio realizó ese viaje para conocer esas variables. En cuanto al tiempo de demora, en una de las opciones, tomando el micro de la línea 121, que va directo de Rivadavia al centro, la periodista tardó 35 minutos y caminó 3 cuadras. Todo, con un solo pasaje ($29,60), que ayer por la implementación de la Red Tulum no se tuvo que pagar. En otra de las opciones, que es menos demorosa, el viaje fue de 23 minutos, pero se tuvo que hacer un transbordo. Esto, en la estación Mitre; bajando del TEO (Troncal Este-Oeste) y subiendo al 101, hasta el destino. Es decir, que cuando los pasajes empiecen a cobrarse nuevamente, estos significarán un gasto total de $51,80 (se deberá pagar el primer pasaje al 100% y el segundo al 75%). Además, con esta opción, la periodista debió caminar hasta su casa un total de 6 cuadras y media. Es decir, más caminata y más gasto.

Desde arriba. Todos los pasajeros miraron hacia afuera, para conocer los nuevos recorridos.

>> PROTAGONISTAS

ROSA MONTIVERO - Vecina de Chimbas

"Estoy indignada con este nuevo sistema. Hoy llegué tarde al trabajo, me tardé más tiempo arriba del colectivo y hace una hora que estoy buscando dónde tengo que pararme para tomar el colectivo para poder volver a mi casa. Es un cambio innecesario".

YOVANA CORNEJO - Vecina de Rivadavia

"Me re perdí para llegar al centro. De hecho, mi papá me tuvo que ir a buscar a una de las estaciones de transbordo porque no sabía cómo llegar. Ahora tampoco entiendo dónde me tengo que tomar el colectivo para ir hasta mi casa. No entiendo nada".

MARA REINA - Vecina de Pocito

"Yo antes me tomaba el 11 para ir hasta mi casa, ahora sé que me tengo que tomar el 242, pero no sé dónde es la parada. Tampoco sé en qué vereda tengo que pararme para esperarlo porque no entiendo si es que va o viene el colectivo. Estoy re perdida".

MIRTHA ÁVILA - Vecina de Chimbas

"Estoy cansada y enojadísima. Vine desde Chimbas hasta el centro para irme al barrio Valle Grande -en Rawson- a ver a mi hija y no sé dónde tomarme el micro. Me voy a volver a mi casa porque estoy harta. Llevo toda la mañana caminando, buscando la parada".