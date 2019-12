La actualización del protocolo para los casos de aborto no punible, la primera resolución del ministro de Salud de la Nación Ginés González García, despertó debate y los primeros en San Juan en salir a rechazar la medida fueron los integrantes de la "Ola Celeste", quienes a través de un comunicado (cuyo texto completo aparece en la sección Opinión de esta edición) dispararon con munición gruesa. En el primer párrafo, indicaron: "A un día de su nombramiento (González García) ha puesto todo su enfoque en impulsar una medida de aborto que trasciende el alcance que todo protocolo de emergencia debería tener, queriendo hacer del mismo una ley que sobrepase la Constitución Nacional, los Pactos Internacionales y los Derechos Humanos esenciales como lo son el derecho a la vida y a la objeción de conciencia. Ignora las garantías jurídicas que toda Nación debería tener y, por lo tanto, pareciera que la Suprema Corte de Justicia se hace cómplice". Leonardo Pantano, integrante del movimiento, subrayó que hacen "un llamamiento a todas las instituciones a realizar presentaciones y acciones legales contra esta medida. Y si el Protocolo toma curso, haremos las manifestaciones públicas pertinentes".



En la otra vereda, Noemí Pujovich, miembro de "Juristas por la igualdad y derechos humanos" y del Movimiento de Mujeres Sanjuaninas destacó que la resolución ministerial "no tiene en realidad margen de opinión porque no es que se discuta qué posición tenemos. Hay una ley que tiene más de cien años que dice que hay casos de aborto legal no punible y entonces hay que dar las herramientas al personal de salud para que pueda llevar adelante lo que corresponde a las personas que ejercen su derecho". Pujovich resaltó que cada provincia tiene la obligación de tener un protocolo para la interrupción legal del embarazo: "Pueden adherir al nacional o tener uno propio -dijo-, pero omitir hacerlo es una grandísima irresponsabilidad del Estado".



Contrapuntos

La edad

Desde los 13 años, las embarazadas pueden someterse a una Interrupción Legal de Embarazo, sin contar con el consentimiento de sus padres, en caso que no corra riesgo su vida.

Declaración

Con firmar una declaración jurada en la que asevera que fue violada, una mujer puede someterse a una ILE, sin necesidad de haber realizado previamente una denuncia.

Adhesión

San Juan no adhirió al protocolo nacional de ILE y la ministra de Salud Alejandra Venerando adelantó que estudiarán profundamente al actualizado para definir si lo hacen, o no, ahora.