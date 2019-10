En Rawson sí está. La esquina de Doctor Ortega y Lemos es una de las del departamento del Sur donde está en marcha el sistema de fotomultas a nivel departamental. Un método similar se aplica también en intersecciones de Rivadavia.

En la sesión de hoy del Concejo Deliberante de la Capital se tratará si se avala el convenio entre el municipio y Cecaitra, la cámara que agrupa a las empresas productoras de software vial en el país, aunque todo indica que no será así, por lo que se archivará la implementación de la fotomulta en el ejido capitalino.



El convenio fue firmado por el intendente Franco Aranda y el titular de Cecaitra, Bernardino García, el pasado 30 de julio. Básicamente, la Cámara instala el equipamiento y se queda con el 55% de lo recaudado con las fotomultas. El convenio dura 4 años y un plazo de 6 meses para su implementación. Es decir que su impacto sucedería durante la gestión del próximo intendente, Emilio Baistrocchi, quien asumirá el próximo 10 de diciembre.



El lunes 12 de agosto Aranda firmó el Decreto 1341, en el que se aprobaba el convenio y también se lo subordinaba al pronunciamiento del Concejo Deliberante.



El 18 de septiembre envió al Legislativo la nota para que considere su respaldo al convenio, decisión que se fue dilatando. Y finalmente se tratará hoy, aunque va derecho a no alcanzar la mayoría de los votos necesaria para la aprobación del convenio.



El concejal Juan Sansó, del bloque Actuar, fue quien pidió tratamiento preferencial para este proyecto en la sesión de hoy. "Es para que no haya un juicio a la Municipalidad sobre los derechos que puede generar la empresa", indicó el edil, que anticipó que votará en contra. Entre sus argumentos, esgrimió que no hubo un llamado a licitación, sino una contratación directa. Y también, si no se puede utilizar el sistema que ya existe, con el CISEM.



En tanto, el intendente electo y actual ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, consideró que si es un servicio que se implementará en su gestión, debería tratarse por el próximo Concejo Deliberante y no este. También se opuso al convenio en sí, porque considera que entra en conflicto con la provincia, porque cruzar un semáforo en rojo es una infracción para la competencia de los Juzgados de Faltas de la Provincia. Ante la consulta de que otros municipios, como Rivadavia y Rawson, ya implementaron el sistema, respondió: "No sé cómo les estará yendo, sobre todo en la parte jurídica".



Finalmente, el presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Dara, señaló que como no se objetó el pedido de Sansó, el primer punto de hoy será tratar este tema, que a su consideración "necesita mayor información". Es por eso que se reunirá con los jueces de Faltas de la Municipalidad para contar con esa perspectiva. Dara también reconoció que otro punto a estudiar es si también es necesario un acuerdo con la Provincia para cobrar a quienes infrinjan la ley cruzando una esquina con el semáforo en rojo.



Tanto por lo técnico como por lo político, el convenio no prosperará. Sansó adelantó que el interbloque que integra votará en contra de la aprobación, por lo que los otros 7 ediles deberían dar el sí, pero incluso dentro de los 5 oficialistas algunos ya adelantaron off the record que también se opondrán, para no perjudicar a la próxima gestión.

Antecedentes

Rawson

A fines de enero de 2018 comenzó a funcionar el sistema de fotomultas en 5 esquinas del departamento: Superiora y Lemos, Vidart y R. del Líbano, San Miguel y R. del Líbano, San Miguel y 5; Gral Acha y Progreso. Empezó con un promedio diario de 18 fotomultas.

Rivadavia

Comenzó a funcionar en noviembre del año pasado, en dos esquinas. Una en Ignacio de la Roza y Meglioli y otra en Libertador San Martín y Meglioli. En la primera semana detectaban 105 infracciones diarias (65 en Libertador y 40 en Ignacio de la Roza).

Montos

El valor de las fotomultas alcanza los 12.000 pesos pero si el infractor paga de forma voluntaria, se reduce al 50% el monto. En Rawson afirmaron que en las esquinas peligrosas había 3 siniestros semanales y con la fotomulta, bajó a 2 mensuales.