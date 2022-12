"Esto es la frutilla del postre. Nada mejor que cerrar un año de mucho trabajo y esfuerzo con un reconocimiento como este". Ese fue el saludo de Olga Álvarez de Manzano, de la Fundación Más Vida, ni bien pisó el Cantoni. No se privó de mostrar su alegría y satisfacción, de formar parte de los Personajes del Año por primera vez. Y esta sensación fue la que invadió al resto de los protagonistas que sostuvieron que "este mimo" es una inyección de energía para continuar con pasión haciendo lo que les gusta.

Roberto Correa, presidente de la Canme San Juan SE, fue muy sincero a la hora de expresar sus emociones. Dijo "aún no me lo creo. Uno hace el mayor esfuerzo para cumplir con las responsabilidades y obligaciones, y que otros lo reconozcan y te distingan es un empujoncito más que importante", sostuvo Correa.

Simpatía. La primera y última Embajadora Nacional del Sol, Lucía Ponce, saludó a todos los presentes con la simpatía que siempre la caracteriza. Está a punto de terminar su gestión.

Durante varios años, Cecilia Apaldetti, paleontóloga e investigadora de la UNSJ, vio con satisfacción cómo las autoridades universitarias y algunos de sus superiores participaron de los Personajes del Año de DIARIO DE CUYO. Dijo que más de una vez fantaseó con formar parte de la misma. Y que jamás pensó que llegaría ese día. "La verdad que es un orgullo que me hayan convocado para esta nota y poder compartir un momento con otros sanjuaninos que lucharon por sus sueños y con el compromiso de superación personal y profesional. Este reconocimiento de parte de este medio me incentiva a seguir haciendo lo que me apasionada y poniendo mis conocimientos a disposición de todos", sostuvo Apaldetti.

Para algunos artistas, ser un personaje del año también fue la mejor manera de cerrar el 2022 "a lo grande". Tanto Andrés Cantos como Emilia Soler, que estuvieron en la Voz Argentina, afirmaron que no hay "nada mejor" que el reconocimiento de la gente porque ayuda a no bajar los brazos ante las adversidades. "Hoy vamos a disfrutar a pleno de este agasajo porque sentimos que seguimos cosechando el apoyo de los sanjuaninos", dijo Cantos.

Por su parte, Claudio y Noemí Videla, del dúo folclórico, afirmaron que este año tuvieron el orgullo de representar a San Juan en Cosquín, y que revivieron este sentimiento cuando fueron convocados a participar en los Personajes del Año. "Si nos hubieran dicho que íbamos a tener esta oportunidad no lo habríamos creído. Ser protagonista de este reconocimiento es tan importante como subir a los grandes escenarios del país. Este es el cierre perfecto de nuestro 2022", sostuvo Claudio.

Entre pares. El ciclista Nicolás Tivani mantuvo una alegre charla con Anabella Flores, integrante de la Selección argentina de hockey sobre patines que obtuvo el campeonato mundial.

Algunos funcionarios provinciales también se mostraron satisfechos por estar entre los protagonistas destacados de este año. Fue el caso del secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, quien dijo que "este fue un año de trabajo sin descanso, para mejorar la seguridad para los sanjuaninos, y parar unos minutos para recibir este reconocimiento nos ayuda a recargar las pilas y a seguir trabajando". En tanto que Alejandra Venerando, ministra de Salud, sostuvo que "la convocatoria a formar parte de esta nota de personalidades destacada no sólo es un mimo, sino también un indicador de que estamos haciendo las cosas bien y que vamos por buen camino".

"Hoy voy a levantar otra copa, pero esta vez para brindar y agradecer por valorar la pasión con que salimos a la cancha y a la vida. Ojalá que este tipo de reconocimientos no decaiga porque nos alienta a seguir por más", sostuvo José Luis Páez, DT de la Selección argentina de hockey masculina, que llegó justo para ubicarse junto a los demás personajes para la toma de la foto grupal.

Con la misma alegría y entusiasmo de la previa, los protagonistas participaron de la producción fotográfica que se realizó en el interior y exterior del Estadio Aldo Cantoni, y del ágape que compartieron como cierre de la jornada y en el que brindaron para que el 2023 sea mejor aun que el año que termina.