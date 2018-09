Votación. Los estudiantes que convocaron a la asamblea para ayer a las 11, se reunieron en el interior del edificio del rectorado y allí mismo votaron a favor de realizar la toma como medida de reclamo al Gobierno nacional.

El cuarto intento de toma de edificios, en 10 días, de la Universidad Nacional de San Juan que realizaron los estudiantes que integran la "Asamblea Permanente por la Universidad Pública en San Juan" fue exitoso. Ocurrió ayer cerca del mediodía en el rectorado y el motivo es el mismo por el que vienen reclamando todos los estamentos de la Universidad: recuperación salarial y presupuestaria.



Por 58 votos a favor, 17 en contra y 4 abstenciones, decidieron realizar la toma del edificio y según informó en conferencia de prensa Agustín Molina, estudiante de sociología, se extenderá por 48 horas y volverá a votarse si se extiende o no la medida, siempre y cuando no surja hoy algún motivo para adelantar la votación.



Así, vuelve a concretarse este método de reclamo que comenzara el lunes pasado, 27 de agosto, cuando se realizó la toma de 3 facultades del Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM), que duró tres días. El jueves, luego de la multitudinaria marcha que fue conformada por todos los estamentos de la Universidad, hubo intenciones de estos estudiantes de realizar una asamblea en el Rectorado, pero se encontraron con el edificio cerrado porque ese mismo día decidieron fumigarlo. Tampoco se concretó el que intentaron el viernes en la Facultad de Filosofía, un día después del enfrentamiento entre dos grupos por la imagen de la Virgen en el hall de acceso.



No fue posible entrevistar telefónicamente al rector Oscar Nasisi, quien sí fue entrevistado por Radio Universidad, donde aseveró que "la toma que están haciendo los alumnos es pacífica".



DIARIO DE CUYO sí pudo dialogar con la vicerrectora, Mónica Coca, quien reiteró que no está de acuerdo con esta modalidad "porque no la veo productiva".

Manifestación. Las puertas del rectorado están siempre custodiadas por los alumnos.

Coca argumentó que la conformación de la mesa de concertación, que incluye a todos los sectores, es el ámbito idóneo para acordar las medidas de lucha. "Pero las tomas han provocado muchas situaciones difíciles hacia el interior de la Universidad. Y eso, desde mi punto de vista, no ha generado una buena lectura desde el exterior". La vicerrectora aclaró que pese a no estar de acuerdo, respeta el derecho a expresarse y por eso "nunca utilizaríamos ningún mecanismo o método violento para ir contra alguna manifestación como es el caso de estos alumnos autoconvocados. Por supuesto que debemos defender nuestros edificios, pero priorizamos defender a los actores que componen a los edificios".



Tres estudiantes de la asamblea realizaron una conferencia de prensa por la tarde, en la vereda, ya que solamente pueden ingresar al edificio quienes quieran sumarse a la asamblea. Luego de argumentar los motivos afirmaron que "nosotros nos plegamos a jornadas nacionales de tomas de espacios de la Universidad. No somos la primera ni la única que estamos haciendo estos reclamos".

Conferencia. Ludmila Alcoba, Agustín Molina y Marco Yañez respondieron a las preguntas periodísticas.



"Hemos estado haciendo una serie de clases públicas en las diferentes facultades y el cronograma continúa en conjunto con compañeros que son investigadores del Conicet".



El reclamo continuará con clases públicas, proyección de cine-debate y la Asamblea analizará que haya un "estudiantazo" el lunes. En tanto que se acordó que el personal encargado de realizar la liquidación de sueldos continuará hoy normalmente con sus actividades.