Daniel Riveros cumple hoy 47 años y será un aniversario más que especial porque será el primero que pase con su hermana menor, Yanina Clavel (36 años), en un vínculo que en realidad recién está comenzando.



Ella sonríe, como con toda humorada que se anima a decir su hermano, como el reclamo de un lindo regalo. Será el primer festejo que compartan juntos, luego de 36 años en los que ni se conocían. "Mi madre enviudó y tiempo después quedó embarazada. En ese momento pasamos muchas necesidades económicas, y tuvo que darla a mi hermana en adopción", señala Daniel, quien comenzó la búsqueda del reencuentro. "Fue hace un par de años. Quería conocerla pero no tenía ningún dato. Le pregunté el nombre a mi madre y empecé a buscarla por Facebook. Fui consultando hasta que llegué a ella y aparte de enviarle una solicitud, le mandé un mensaje por el chat", repasa.



Yanina cuenta su recorrido: "A los siete años me enteré que era adoptada. Fue un proceso fuerte, pero ahí empezaron a cerrarme algunas cosas porque veía cosas raras, como que no me aceptaban algunos miembros de la familia. Hasta el día de hoy es algo complicado, que lo he trabajado mucho con la psicóloga porque cuesta superarlo". Con el mensaje de Daniel, empezaron a dialogar por redes sociales, hasta que el pasado domingo se dieron el primer abrazo. "Fui con mi hija y mi pareja a la casa de Daniel. Básicamente hablamos de cómo transcurrió la vida de cada uno", detalla la hermana menor.

En este tiempo mi hermano me hizo mucha falta. Ahora se que puedo contar con él. YANINA CLAVEL

Nos hablamos todos los días. Tratamos de recuperar momentos, sólo mirando adelante. DANIEL RIVEROS



Yanina reconoce que debido a que algunos integrantes de su familia adoptiva nunca la integraron realmente, entre otros motivos, en un momento pensó en realizar ella la búsqueda de su familia biológica. "Pero me daba temor a un nuevo rechazo. Entonces no lo hice nunca en realidad. Por eso lo que hizo Daniel es muy lindo y la verdad, algo que ya no esperaba", agrega Yanina.



Los dos resaltan también como otro aspecto favorable para este período el hecho que las familias que ambos formaron, apoyan la decisión. Daniel reitera que vive "una felicidad inexplicable por estar con mi hermana. No sabía si pasaba necesidades o no y después de años, pude encontrarla".



En base a su experiencia, Yanina pide dejar un mensaje en esta entrevista. Confiesa que "si bien todavía no puedo entender como una madre puede dar a su hijo, las familias que adopten, que entiendan lo importante que es dar amor y contención, además de hablar del tema con los chicos".



Recién se están conociendo. Daniel describe a Yanina como "una persona tranquila, aunque dicen que es de carácter fuerte".



Sobre su hermano, Yanina dice que lo ve "muy tranquilo y muy seguro de lo que dice y piensa. Siempre muy pendiente". Se están conociendo y hoy será un día especial.