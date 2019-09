Sigue el miedo al sátiro. En la siesta y a última hora de la tarde, en los barrios chimberos, los niños no juegan en la calle ni en las veredas, por precaución. Sólo se ve gente adulta circulando por las calles de esa zona donde sucedieron los ataques denunciados por los vecinos.

En las siestas y cuando empieza a anochecer, las calles permanecen vacías. Los adultos no dejan que los niños jueguen solos en la vereda para evitar que se crucen al sátiro de la moto roja. Es que, a pesar de que dijeron que nadie más volvió a verlo luego de que los vecinos contaran hace 5 días a DIARIO DE CUYO lo que les pasaba, aún sienten miedo de este depravado que muestra sus genitales y hasta se masturba delante de mujeres, niñas y adolescentes. Los vecinos del barrio Andacollo 6 y del Lote Hogar 8 de Chimbas comentaron que luego de que se publicara la nota de este medio, se enteraron que hubo más casos, incluso en otros barrios, y hasta fueron visitados por efectivos de la Policía de San Juan, que investiga el caso. Este diario trató de saber detalles de esta investigación, pero desde la fuerza de seguridad nadie respondió.



Un poco más tranquilos, porque al parecer el sátiro no volvió a atacar, los vecinos comentaron que cuando la noticia salió publicada muchas personas relataron que sabían de otras víctimas. "Nos dijeron que hubo chicas hasta del barrio Independencia -ubicado a varias cuadras de este vecindario- que vieron un hombre de las mismas características", dijo una de las vecinas. Mientras que otros vecinos, que tienen un almacén, contaron que desde el miércoles pasado ellos escucharon muchas historias en su negocio.



Otro de los vecinos, papá de dos hermanitas que fueron víctimas del sátiro de la moto roja, dijo que ellos fueron visitados personalmente por la Policía. "Vinieron y hablaron con mi esposa. Nos dijeron que eran de la Brigada de Investigaciones y nos recomendaron que hiciéramos la denuncia. A los días volvieron para hablar con mis hijas y para decirnos que si podíamos llevarlas para que vean unas fotos, para ver si pueden reconocer a este hombre, pero ellas no le vieron la cara porque tenía casco", dijo Julio Páez y reiteró que sus hijas le dijeron que el hombre llevaba puesto un pantalón de gimnasia y un casco negro. Otros vecinos dijeron que por las descripciones suponen que se trata de un adulto.



Según los vecinos, cuando la Policía recorrió las calles de estos vecindarios, preguntaron si había casas o negocios que tuvieran cámaras de seguridad para poder buscar en los archivos, pero hasta el momento ellos no sabían si esto pudo realizarse. Ante lo que comentó la gente de la zona, DIARIO DE CUYO intentó hablar con el jefe de la Policía de San Juan, entre otros funcionarios, pero no hubo respuestas sobre el caso. Por su parte, desde la comisaría 17ma, de Chimbas, dijeron que ellos no estaban investigando porque hasta ayer no había denuncias formales.