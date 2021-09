Hace unos días se anunció que San Juan adherirá al DNU de Nación, que entre otras cosa prevé el aumento del aforo a los eventos sociales. Si bien ese decreto aún no fue publicado y eso lleva a que en la provincia no haya mayores definiciones, trabajadores del sector dijeron que esta noticia fue un impulso para la actividad. De hecho, agregaron que tiene mucha expectativa, sobre todo luego de que las consultas aumentaran notablemente en la última semana. Incluso, algunos dijeron que las consultas diarias crecieron hasta 10 veces.

DJ, organizadores de eventos, dueños de salones, empresas de catering, iluminadores y muchas personas que trabajan en este rubro dijeron que las nuevas medidas, previstas para que empiecen a regir en octubre, abrieron muchas puertas para los empresarios. "Estamos todos muy contentos con las nuevas noticias. Empezaron a salir muchos trabajos y muchas personas están pidiendo presupuestos para eventos sociales", dijo Carlos Ríos, presidente de la Cámara de Empresas de Técnica, Eventos y Espectáculos (Cete), quien comentó que están organizándose porque hay muchos trabajadores, por ejemplo los que ponen música, que ya no se dedican al rubro y puede haber un faltante. "El fin de semana pasado algunos DJ nos contaban que no quedaban trabajadores disponibles para ir a las fiestas, por la demanda y porque muchos no quieren volver al rubro por miedo", agregó.

En el mismo sentido, Esteban Vázquez, que organiza eventos y su par, Fernanda Almerich, dijeron que las consultas aumentaron muchísimo desde el lunes de la semana pasada cuando la noticia del aumento del aforo salió a la luz.

"Desde que se habilitó el baile hubo un crecimiento de consultas, pero desde que se dijo que subirá el aforo esto aumentó más. Por ejemplo, hasta hace unos días, nosotros recibíamos unas 3 consultas diarias y en esta semana fueron hasta 30 por día. Igualmente, hasta el momento no podemos cerrar los tratos con las personas porque no sabemos cómo será la aplicación en San Juan", dijo Almerich, mientras que Vázquez agregó: "Estuvimos sin trabajar 17 meses y ahora la gente quiere festejar. Antes se hacía mucho festejo de cumpleaños cuando se llegaba a una década, por ejemplo a los 40, pero ahora las personas quieren festejar todos los cumpleaños".

En coincidencia, otros trabajadores del rubro dijeron que tienen muchos pedidos para cumpleaños de 16, porque el año pasado no pudieron celebrar los 15 o de personas que se casaron por civil hace muchos meses y ahora deciden hacer la fiesta.

"Tuvimos una explosión de consultas en el salón y en el alquiler de catering. Estamos esperando que se definan las nuevas habilitaciones para cerrar las fechas", agregó Renzo Rodríguez, de la empresa Don Francisco Servicio Gastronómico y del salón Tierras Negras.

Contrataciones

30 por ciento de las consultas son las que en promedio se concretan cuando se pasan los presupuestos, y esperan que este porcentaje aumente. Esto dijeron desde la Cete.