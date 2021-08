Esta semana, autoridades del Ministerio de Turismo, junto al sector privado presentaron el proyecto de la nueva Ley de Turismo, al gobernador Sergio Uñac. Esta ley, tiene el objetivo, entre otras cosas, de hacer crecer la actividad (ver aparte). En este contexto, referentes del sector comentaron, desde su experiencia, cuáles son las fortalezas y las debilidades del turismo en San Juan. La mayoría dijo que esta actividad creció mucho en la provincia gracias a las capacitaciones, lo que permite que el trabajo se vuelva cada vez más profesional, mientras que todos los consultados dijeron que la gran deuda pendiente para que el turismo sea realmente positivo, es mejorar la conectividad. Es que, algunos comentaron que hay lugares fuera del Gran San Juan que ni si quiera tienen señal telefónica para hacer llamados o mandar mensajes de texto.

"Nos hace falta mejorar la conectividad en general. Tanto la vial, como la de la telefonía móvil. Por ejemplo, nosotros tenemos la ruta 412, que une Calingasta con Iglesia y tiene un tramo de más de 10 kilómetros sin asfaltar y eso hace que muchos decidan no tomar esa ruta", dijo Heber Tapia, de la dirección de Turismo de Calingasta y comentó que ellos saben, por reclamos que reciben de los turistas, que también hace mucha falta mejorar al menos las señales telefónicas. En el mismo sentido, desde otros municipios, los prestadores privados y las cámaras o asociaciones que lo nuclean comentaron que en el mundo actual, mejorar el servicio de internet es fundamental para atraer a los turistas. Es que, dijeron que internet no sólo sirve para la comunicación básica de los turistas, sino que es fundamental hasta para que algunos servicios se puedan cobrar, por ejemplo con tarjeta de débito o con aplicaciones que sirven para este fin. "En un taller que hicimos, alguien dijo: San Juan es un destino instagrameable, pero para que sea así necesitamos conectividad. Hoy en día la gente hace actividades y las quiere compartir al instante y en San Juan eso no se puede. Sabes que se requiere mucha tecnología e inversión", agregó Fabio Nievas, de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de San Juan. También en relación a la conectividad, algunos referentes del turismo local, dijeron que es fundamental que en San Juan haya mayor cantidad de vuelos desde otras provincias. "La falla es la misma de siempre: la mala conectividad. La conectividad aérea es cada vez menor. En 2019 teníamos 17 vuelos por semana y ahora 4 y eso nos vuelve débiles. Esta mala conectividad se suma, a la mala señal telefónica que hay en sectores, que son un ícono del turismo sanjuanino", agregó Daniel Parolli, miembro de la Cámara de Turismo y prestador de Turismo Rural.

Otra debilidad que fue muy repetida, es la falta de trabajo mancomunado con los municipios. "Creo que una de las principales debilidades del sector pasa por la competencia oficial hacia los prestadores privados", dijo Mario Barros que preside la Cámara de Prestadores de Valle Fértil. En el mismo sentido, desde el grupo de prestadores autoconvocados de Iglesia dijeron que falta promoción del departamento a través de campañas municipales, que no existe una agenda de actividades promovidas por la municipalidad como son ferias, eventos culturales y actividades para fechas especiales y que en muchas actividades que realizan los privados, como la relacionadas al deporte aventura, no reciben el apoyo oficial. "Hay ausencia de dialogo entre el intendente y el sector, tenemos las calles en pésimo estado y el servicio de agua potable es muy precario", dijeron desde este sector, a través de un comunicado. Desde otros departamentos consultados, como Jáchal, Calingasta, Ullum y Sarmiento, coincidieron al respecto.

La señalética en las rutas, en los lugares turísticos y en las calles internas de los departamentos dicen que son también una gran falla para la actividad. Es que, debido a la falta de señal telefónica o de servicio de internet, muchas veces los carteles serían de gran ayuda para orientar a los turistas, pero eso no sucede, según los prestadores.

LO MEJOR DEL TURISMO EN SAN JUAN

Si bien los prestadores y los referentes municipales dijeron que San Juan tiene mucho por mejorar, y que esperan que eso suceda una vez que a Ley de Turismo se apruebe, todos admitieron que tiene mucho a su favor para ser un gran destino turístico. En este sentido, comentaron que están satisfechos porque notan que en la provincia el sector turístico cada vez trabaja con más profesionalismo y que en gran parte, esto se da porque se creció gracias a las capacitaciones.

"En este tiempo se potenció mucho la formación de recursos humanos. Se capacitó mucho a quienes trabajan en bodegas y los gastronómicos", "hay buenas capacitaciones y permanentemente se apuesta al crecimiento profesional", "la fortaleza pasa por la gran capacidad adaptación, profesionalismo y empatía de los prestadores privados" y "se apuesta mucho a que el prestador reciba capacitaciones para que pueda mejorar el servicio", fueron algunas de las cosas que las personas consultadas dijeron al respecto.

Además de las capacitaciones, que en su mayoría fueron dictadas por el Ministerio de Turismo, dijeron que si bien sienten que aún falta, notan que San Juan poco a poco se comenzó a instalar en el mapa del turismo nacional. "Si bien muchos turistas nos dicen que llegan a San Juan de casualidad, no por la promoción, vemos que poco a poco la provincia se instala. Pero falta promoción desde los municipios", agregó al respecto Ester Videla, presentadora del Valle, mientras que desde otros departamentos dijeron que ellos ven con buenos ojos que todos los departamentos están incluidos en las promociones y ya no sólo se vende a San Juan como Ischigualasto.

La naturaleza como atractivo es sin duda alguna la gran estrella que tiene San Juan, según las personas consultadas. Los diques, los ríos, las montañas y todo lo que tiene que ver con las riquezas culturales hacen que la provincia sea muy atractiva dijeron y comentaron que los turistas de otras provincias muchas veces vuelven porque quieren seguir conociendo las riquezas de la provincia a pesar de las fallas que hay en los servicios. "Muchas veces nosotros mismos les decimos qué pueden visitar y cómo deben llegar. Los enviamos de un departamento a otro porque en todos hay mucho para conocer", agregó Videla, mientras que Fabio Nievas comentó que otra de las grandes riquezas que tiene San Juan es la cantidad de oferta privada que hay relacionada al turismo aventura y a los deportes de aventura.

LAS CLAVES DE LA LEY

El proyecto de la nueva Ley de Turismo tiene como objetivo "fomentar la coordinación y cooperación entre el sector público y privado" y "establecer políticas de desarrollo turístico sustentable en todo el territorio para la preservación, recuperación y aprovechamiento de los recursos". A continuación más detalles del proyecto.



Comité

Se deberá crear el Comité Interministerial para garantizar el cumplimiento de las funciones administrativas de los organismos públicos.

Consejo

Se creará el Consejo Provincial de Turismo con carácter no vinculante, para lograr la coordinación entre los diferentes actores privados y públicos.

El registro

Se formará el Registro de Personas Prestadores de Servicios Turísticos. La inscripción será de carácter obligatorio, caso contrario habrá multas.

Servicios

Los municipios turísticos deberán tener servicios de salud, higiene y recolección de residuos en todo el territorio; protección civil y seguridad ciudadana.

Accesibilidad

La ley dice que se debe garantizar que las prestaciones turísticas, sean accesibles. Es decir, adaptada a personas con discapacidad.

Multas

Se prevé multa de hasta 5 mil JUS. Arresto de hasta treinta (30) días, clausura, provisoria o definitiva, decomiso y/o inhabilitación, temporaria o definitiva.

Turismo aventura

Los guías de turismo aventura deberán acreditar certificación de idoneidad, o una autorización de trabajo emitida por el Ministerio de Turismo y Cultura.

Fondo de promoción

Se creará el "Fondo de Promoción". Estará compuesto, entre otros, por créditos o subsidios, y por las rentas de los bienes muebles o inmuebles del Estado.

Ayuda económica

Este fondo se usará para financiar y otorgar préstamos a personas o entidades privadas o estatales cuya finalidad sea mejorar el servicio turístico.

Actas

La Autoridad de Aplicación puede labrar actas de infracciones. Es por esto, que la ley prevé multas para el incumplimiento, que podrá tener una o más sanciones.