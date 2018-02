Desde que se instauró el sistema de las fotomultas en San Juan, el cruce que registra la mayor cantidad de infracciones es el de calles Lemos y Superiora. Y para que disminuya el número de castigos, se instaló un contador regresivo del tiempo de la luz verde.



Daniel Valenzuela, coordinador de Seguridad Vial, aseguró que esta semana las 5 esquinas monitoreadas contarán con el sistema. "Creemos que es sumarle un nuevo elemento para que la gente no pase en rojo. Todavía la población no toma dimensión el peligro que implica no respetar un semáforo", dijo a DIARIO DE CUYO. En esta esquina se produjo la mitad de las 357 multas registradas en los primeros 20 días del sistema. Los otros 4 puntos con fotomulta son: Vidart y R. del Líbano, San Miguel y R. del Líbano, San Miguel y 5; General Acha y Progreso