Pasado mañana el especialista en comunicación no verbal y coaching dialéctico Hugo Lescano volverá a estar en San Juan, para brindar un nuevo seminario bajo el título "Persuasión subliminal. Negociación avanzada". Director en Buenos Aires del laboratorio de investigación en comunicación no verbal "Dialectos", Lescano mostró su entusiasmo por un nuevo encuentro con un auditorio sanjuanino y adelantó que en esta oportunidad profundizará sobre el Modelo de Harvard, un método que plantea negociar a través de identificar y satisfacer intereses, aunque no sean compartidos a priori.



"Es considerado uno de los mejores. Son siete principios y entre ellos están las alternativas que tenemos para negociar, las opciones por delante, los intereses y compromisos de cada parte. La relación previa y la comunicación. El conflicto siempre circula entre nosotros, aunque sea de forma latente", anticipó el seminarista, quien el mes pasado ganó el Premio al Consultor del Año otorgado por Napolitan Victory Awards en la OEA.



Lescano resaltó que en un conflicto nunca hay que estigmatizar o criminalizar al otro si es que piensa distinto. Y agregó que muchas veces se comete el error de dejar de focalizar en el problema para hacerlo sobre la otra persona. "Los grandes antagonismos, la falta de resolución pasan por este punto. En vez de describir al problema, se realiza sobre los aspectos negativos de la persona".



El investigador señaló que en los últimos tres años se quiso instalar la idea que el conflicto en sí mismo es malo, negativo: "Hay cierta perspectiva de supuesto diálogo, de pacificación y se confundió el concepto. En la idiosincrasia americana, las relaciones parten necesariamente del conflicto. Se lo ha menoscabado al conflicto, cuando puede ser el disparador para un camino superador, de resolución, para construir lo colectivo a una instancia superadora. Deberíamos empezar a entender que evitar el conflicto no es el mejor camino en la negociación. Sí hay que evitar llegar a la instancia de enojo, de rechazo".



Como es habitual, Lescano profundizará en la comunicación no verbal: "En las instituciones con las mismas personas realizando las mismas actividades se pueden detectar los conflictos en su fase latente. Generalmente las personas con mayor grado de conflictividad son las que se encuentran en la periferia, los que están en el fondo y contra la pared. Siempre hay excepciones, por el margen de imprevisibilidad que tenemos las personas, pero en un 90% de los casos ocurre de esta manera".

La capacitación será gratuita

De la mano de UPCN Seccional San Juan y SMART Consultora de Idiomas, y tras haber ganado el Premio al Consultor Político del Año en EEUU, llega a San Juan Hugo Lescano, especialista en comunicación no verbal y coaching dialéctico, quien además dirige el Laboratorio en Comunicación No Verbal en Buenos Aires.



En esta oportunidad, dará una conferencia gratuita sobre "Persuasión subliminal y negociación avanzada" el día 10 de mayo de 14 a 19 horas en el Salón de UPCN (Sarmiento 460 sur).



La actividad es gratuita previa inscripción.



Las inscripciones se hacen a través de Eventbrite en el siguiente enlace: https://www.event brite.com.ar/e/persuasion-subliminal-negociacion-avanzada-tickets-61344171067.



Por más información, un nro de contacto es 2644992504.



Además de director del Laboratorio de Investigación en Comunicación no Verbal, Lescano es perito de la Corte Suprema de la Nación en Comunicación no Verbal.



Trabajador Social, profundizó su actividad como negociador en situaciones de encierro entre 2005 y 2017. Negociador en situaciones de conflicto graduado en el Instituto Argentino de Conciliación y Arbitraje. Entrenador y motivador político y empresarial.