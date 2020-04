A una semana de hacer obligatorio el uso del tapaboca en lugares cerrados con atención al público y también a bordo del transporte público, en San Juan no se registró ni una sola infracción al respecto. Así lo manifestó el Secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, quien se mostró satisfecho con la conducta adoptada por los sanjuaninos que fue clave para seguir sumando actividades a las ya exceptuadas por el DNU presidencial.

"Estamos conformes porque la gente ya adoptó esa medida sin problemas, los controles fueron estrictos y no se han registrado sanciones al respecto", comentó Munisaga. La conducta y responsabilidad de los sanjuaninos fue fundamental para habilitar otras actividades a las ya exceptuadas, como esta semana ya se sumaron la industria, el servicio doméstico y las peluquerías. De esta manera y de continuar así, podrían continuar exceptuándose otros sectores en búsqueda de seguir reactivando la economía. "La responsabilidad desde el primer día fue clave, lógico que ayuda para seguir sumando actividades", aseguró el secretario de Seguridad.

Si bien la obligatoriedad del tapaboca rige únicamente para lugares cerrados y el transporte público, en la vía pública también es común el uso del mismo. Munisaga destacó además el trabajo de la Policía de San Juan que concientiza sobre el uso en lugares abiertos aun cuando no es obligatorio. La cifra nula de sanciones que refleja la responsabilidad social coincide con la encuesta realizada por el IOPPS en exclusiva para DIARIO DE CUYO que arrojó, entre otros datos, que el 80% cuando se levante la cuarentena continuará con las medidas ya adoptadas. La pregunta de la encuestadora fue: "Cuando se levante parcial o totalmente el aislamiento, ¿pensás seguir con las mismas precauciones o hacer todo lo que no pudiste el último mes?". El 20% dijo que hará todo lo que no pudo, el 24% contestó que seguirá con las precauciones, mientras que el 56% y de manera espontánea respondió que retomará actividades, pero que lo hará con mucha precaución. Estos dos últimos grupos, los "precavidos", acumulan el 80%.

Los controles igual continúan siendo estrictos, Munisaga detalló que en el sector privado que se encuentra trabajando, la responsabilidad recae sobre los propietarios o encargados, por eso se cumple.

En tanto que el secretario de Seguridad confirmó que sí hubo gran número de sanciones en locales comerciales que incumplieron la cuarentena. La mayoría fueron negocios de Capital, Chimbas y Rawson. Las sanciones correspondieron en su mayoría a lugares que abrieron sus puertas fuera del horario pautado, reveló el funcionario.