Si bien la provincia atraviesa una etapa de incertidumbre y según las autoridades hay que esperar 14 días para determinar si la conducta de la médica del cuarto caso positivo de coronavirus generó nuevos contagios, anoche el Ministerio de Salud Pública brindó un noticia alentadora. El primer hisopado realizado a 22 de las 29 personas que tuvieron contacto estrecho con la profesional dio resultado negativo. De acuerdo a la investigación epidemiológica que llevan a cabo los especialistas, esta treintena de individuos fue la cantidad rastreada e identificada que tuvo un vínculo específico con la profesional denunciada. Dentro de 10-12 días todos volverán a ser testeados, pues el hecho de que este primer análisis dio negativo no implica necesariamente que evitaron el contagio, ya que es posible que aún sus organismos no tuviesen carga viral suficiente como para ser detectado.



Según explicó Alina Almazán, titular de Planificación de Salud Pública, identificaron a un total de 51 personas tanto del círculo íntimo como laboral de la profesional denunciada, tras realizar una línea de tiempo desde el 18 de mayo, en que fue diagnosticada, hasta el 5 de mayo (se hace hacia atrás la escala). De esos 51 individuos, 22 son pacientes que no tuvieron contacto estrecho con la profesional, sino a través de secretarias del consultorio particular de la reumatóloga.



Las otras 29 personas quedaron aisladas en diferentes hoteles y ya les realizaron hisopado (con resultado negativo) a 22 de ellas, mientras que por la fecha de contacto que mantuvieron con la médica, el resto recién hoy estará en condiciones de someterse al testeo.

El periodo de aislamiento en hoteles no será pagado por los afectados, sino costeado por el Estado provincial.

Los análisis negativos corresponden hasta ahora a 9 enfermeros, a 4 personas vinculadas a su círculo íntimo, a 3 pacientes que atendió, a 1 compañero de guardia, a las 2 secretarias de la clínica donde trabaja y a 3 individuos identificados como "compañeros de la pareja". Entre los que testearán hoy aparecen otros enfermeros y también personal del 107.



Para llegar a esta cantidad de personas que tuvieron vínculo con la profesional en los últimos días, Mónica Jofré, jefa de Epidemiología, dijo que realizaron una exhaustiva investigación. "Buscamos los contactos estrechos, es decir, de personas que estuvieron al menos durante 15 minutos con ella, sin respetar una distancia de entre 1,5 y 2 metros y sin haber tenido medidas de prevención. En ese contexto, identificamos primero a 14 personas y luego a otro grupo de 15; todas quedaron aisladas", informó Jofré. "Creemos que éste es el total de individuos con contacto estrecho en los últimos días. No esperamos que después de pasadas 24 horas puedan sumarse otros", expresó.



Jofré también explicó cómo fue que el equipo de investigación pudo tejer esta red de vínculos de la profesional, descartando otros hilos en el camino. "Averiguamos sus pasos en el área privada, donde también trabaja la doctora, y determinamos que no estaba atendiendo en consultorio desde abril, aunque sí hizo consultas on line. Los pacientes que retiraron recetas firmadas por ella en los últimos días lo hicieron a través de las secretarias, que fueron aisladas. La Obra Social Provincia además nos dio un padrón y el listado de las personas que atendía, a las que llamamos una por una. Y todas nos confirmaron que no estuvieron con la profesional durante el mes de mayo. En el hospital Rawson, en tanto, atendió a personas hace unos días que también están en aislamiento", detalló.



Otro aspecto del trabajo realizado a partir del escandaloso cuarto caso de coronavirus en San Juan es que hasta ahora no pudieron acreditar que la médica participó de una celebración con vecinos de 9 de Julio y Caucete. "Teníamos datos cruzados a raíz de un relato policial, pero hasta este momento no hemos podido documentar que ese evento se haya realizado", expresó Jofré. "Seguimos trabajando, pero ahora tenemos que esperar 14 días. Y si aparece un nuevo caso analizar cómo se produjo el contagio. Serán días cruciales", indicó la especialista.

No descartan operar al transportista internado

De acuerdo al parte diario sobre coronavirus que emitió ayer el Ministerio de Salud Pública, la provincia de San Juan mantiene dos casos con infección en curso, precisamente el de los hermanos de 42 y 43 años que están internados en el hospital Rawson. Ambos pacientes se encuentran estables, aunque no descartan someter a una cirugía al transportista, el del tercer caso positivo de coronavirus.



Según informó Mónica Jofré, jefa de Epidemiología, el hombre sigue en Terapia Intensiva pues cuando lo estaban por pasar a Clínica Médica Covid una tomografía detectó que aún presenta pus en uno de sus pulmones, que ni los antibióticos y un drenaje pudieron eliminar. Así, los cirujanos ahora evaluarán si debe someterse a una cirugía o no, aunque Jofré aclaró que esto es consecuencia de una neumonía. A su vez, como el primer control de coronavirus le dio positivo, hace unos días, es que antes del fin de semana le harán un nuevo hisopado para determinar si aún tiene el virus en su organismo. Su hermana, en tanto, está en una sala de Clínica Médica, clínicamente estable.



Por otro lado, hay 19 casos sospechosos a la espera de resultados, 159 negativos y 621 personas en cuarentena, según el parte de Salud Pública.

> Salieron a aclarar por qué autorizaron el vuelo sanitario del tercer caso positivo

Matías Espejo, subsecretario de Medica Preventiva y responsable de los vuelos sanitarios (foto), ayer explicó por qué fue que autorizó el traslado del transportista a quien en San Juan le detectaron coronavirus y quien contagió a su vez a su hermana médica, supuestamente por negligencia, lo que desató un escándalo.



"Como se trajo a esta persona se han traído a cientos y todos son sometidos a rigurosos controles. Hay una evaluación por parte de la Coordinación de Vuelos Sanitarios, con procesos administrativos, con derivación, historias clínicas complementadas con estudios y análisis. Además, hay una evaluación sanitaria que determina si el paciente está en condiciones de viajar", señaló Espejo en el programa "Demasiada Información" de Radio Sarmiento.



A su vez, admitió que fue la médica, ahora denunciada por atentar contra la salud pública, quien gestionó el vuelo para traer de regreso a su hermano a San Juan, pero Espejo dijo que el transportista cumplía con los controles de evaluación administrativa y sanitaria que le solicitan a las otras personas que piden el uso del avión sanitario. También, aseguró que el transportista había recibido el alta sanatorial, que no es lo mismo que el alta médica. Es decir, debía seguir con el tratamiento por la neumonía.



Espejo, por su parte, indicó que las personas que viajaron junto a él en el avión sanitario no estuvieron en riesgo y recordó que todos ingresaron como pacientes sospechosos por venir desde Buenos Aires, a la vez que señaló que sus test dieron negativo, cumpliendo incluso con el aislamiento obligatorio.