Sin registros. No hay un relevamiento que certifique cuántos casos de personas con autismo hay en San Juan, según indicó la directora del Centro "Aurora Pérez", el único de gestión estatal de todo el país. En medios nacionales se publicó que se estiman unos 400.000 casos en todo el país.

Benjamín tiene 4 años y su mamá Lorena está muy contenta con los avances que muestra el chico en la sala del Jardín Arco iris, del Colegio MUDAP. Diagnosticado con autismo Benja, a Lorena le costó un tiempo más que considerable que lo aceptara una escuela. "Al principio no había ningún problema, pero cuando se enteraba de su autismo aparecían las aclaraciones que había poco cupo o afirmaban que me llamarían y nunca lo hicieron. Por suerte encontré esta institución y hoy mi hijo no sólo aprendió a distinguir los colores y los animales. Hoy se hace entender", afirmó Lorena.



Marcela define como "muy bello" a su hijo Santino, quien está estrenando sus 10 años de vida y a los 4 fue diagnosticado con el mismo trastorno psicológico. "Ya habíamos hecho otras consultas porque tardó en caminar y prácticamente no hablaba, pero nos decían que era maña. El gabinete de la escuela me llamó a las dos semanas y luego de ver a una psicóloga y a un neurólogo, se llegó al diagnóstico de autismo. El apoyo de la escuela, Dr. Bernardo Houssay, estuvo siempre y hoy mi hijo puede expresar lo que siente", resumió Marcela.



Estos dos casos pertenecen a los 30 en total que lleva adelante el Centro Terapéutico "Aurora Pérez", quien hoy realizará una jornada que apunta a la inclusión social y a la mejora de la calidad de vida de las personas que padecen autismo (ver aparte), en el marco de la Semana de Concientización.



El centro "Aurora Pérez" nació en diciembre de 2016 y es el único de gestión estatal en todo el país. Su directora, Liliana Bertoni, aseguró que de las sesenta personas que atiende actualmente la institución, justamente la mitad se encuentra también inserta en una escuela, un contexto que ayuda a estas personas.



"Es un ítem básico la inclusión social para personas que sufren el trastorno, sus implicancias, derivaciones, para el niño y su familia. Son infinitas las posibilidades de inclusión, entonces el tema de la jornada es autismo y comunidad, buscando puntos de encuentro. Lo que se pretende desde esta actividad de extensión que organiza el centro hacia la comunidad es lograr esa conciencia que pretende ir en busca de la inclusión", detalló, quien agregó que también es fundamental "el diagnóstico precoz para un abordaje temprano".



Bertoni agregó que este trastorno todavía no tiene una cura, pero un diagnóstico antes de los tres años del paciente mejora considerablemente su calidad de vida.

Testimonios

MARCELA - Madre de Santino (10 años)

Concientizar a la comunidad es muy importante porque nadie sabe lo que es el autismo y como tratarlo. Y pasa a ser un tema de desconocimiento a otro de discriminación. Eso es por lo que más luchamos por mi hijo en la actualidad.

LORENA - Mamá de Benjamín (4 años)

"Aunque cuesta que cree un vínculo, mi hijo avanza mucho más si va a la escuela. Hoy se hace entender y ya dejó los pañales. Costó mucho conseguirle jardín por su condición, aunque no es un chico agresivo, pero hoy está muy bien".

Jornada abierta a todo el público



En el marco que el pasado 2 de abril se conmemoró el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, hoy habrá una jornada especial, con entrada libre y gratuita, que se desarrollará en Casa España.



A las 17 se realizarán dos talleres simultáneos, uno para adolescentes y otro para adultos.



Y a las 19 realizará una exposición Gastón Cotino.



La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. La conmemoración se centra este año en la importancia de empoderar a las mujeres y las niñas con autismo y de involucrarlas, tanto a ellas como a sus organizaciones, en las políticas y en la tomas de decisiones. Las mujeres y las niñas con discapacidad están sujetas a una doble discriminación, de género y por discapacidad.