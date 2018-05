Peligroso. Las raíces rompieron la vereda y hay pedazos de escombros. Los peatones dicen que además el sitio es inseguro.

En pleno corazón del centro sanjuanino, el tronco de un árbol que se cayó el año pasado sobre la calle es queja de los vecinos de la cuadra y de los peatones que pasan por el lugar. El tocón, que tiene más de medio metro de diámetro y casi un metro de alto, sobresale en la vereda y levantó buena parte de los mosaicos. Dicen que, además de ser un peligro porque la gente se tropieza con él, se convirtió en basurero ya que allí arrojan hasta escombros. Desde la Municipalidad de la Capital dijeron que la idea es erradicarlo pero es complicado porque las raíces están tocando los caños del gas y del agua.



El tronco está sobre la vereda Sur de calle 9 de Julio, entre Tucumán y avenida Rioja. El 17 de julio del año pasado, un fuerte viento azotó la provincia y el saldo que dejó fue varios árboles caídos. Entre ellos, el de calle 9 de Julio que está en la puerta de una guardería de autos y al caer, impactó sobre el techo de un vehículo. En ese momento, Bomberos y empleados municipales sacaron las ramas y cortaron el árbol dejando un tocón de casi un metro. Pero con los meses, las raíces comenzaron a sobresalir y levantaron buena parte de la vereda, lo que hace que circular ese tramo sea complicado. "Mucha gente se tropezó y cayó porque las baldosas están sueltas y hay cemento por todas partes", dijo Raúl Ruarte, que trabaja en un negocio de esa cuadra.



Pero el otro problema que denuncian los vecinos es que se convirtió en un sitio donde la gente arroja residuos y hasta escombros. Esto, a pesar de que a pocos metros hay colocado un contenedor. "Es de no acabar. Los obreros municipales recogen la basura y al otro día el sitio está igual", dijo Marta Arancibia, una vecina.



Por su lado, Maximiliano Suárez, al frente de Arboleda Pública de la Municipalidad de la Capital, dijo que la idea es sacar el tronco pero no es fácil, por eso no lo pudieron hacer hasta el momento. "Sucede que se fue inclinando y hay raíces que pueden comprometer la cañería del gas y del agua que pasa por el lugar", dijo el funcionario, quien además agregó que no se podrá sacar con una grúa tal como sucede con otros árboles sino que se deberá cortar de a poco con una motosierra, para ir corroborando que no afecte a ninguna cañería. Respecto a los residuos, aseguró que la Municipalidad de la Capital tiene turnos las 24 horas de limpieza de las calles céntricas, pero que en esa zona no dan abasto porque al poco tiempo de limpiar, los residuos vuelven a aparecer.