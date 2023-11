Como hace a diario, el encargado del área Espacio Verdes en Zonda, Víctor Casívar, de dirigió hasta la plaza de los barrios Conjunto 1 y 2 con la esperanza de que no hubieran roto o robado más aspersores de lo habitual. Cuando llegó a destino la imagen lo impactó. Esta vez el vandalismo arrasó con el paseo. El funcionario dijo que de las 15 plazas que hay en el departamento, la de estos barrios es la más 'atacada', aunque es la primera vez que hasta quebraron los árboles que tiene.

Las imágenes hablan por sí solas de la saña con la que los vándalos atacaron esta plaza hace un par de noches. La mayoría de los bancos de madera y troncos rústicos están rotos. A algunos les sacaron parte de los asientos, mientras a otros le rompieron el respaldo por el completo. Frente a los mismos, tirados en el suelo, se ven los cestos de basura metálicos que arrancaron de sus bases. Y, como temía Casívar, varios aspersores están rotos o desaparecidos. 'Esta es una de las plazas más problemáticas de las 15 que hay en el departamento porque la viven rompiendo, pero nunca como esta vez. Y lamentablemente es gente de la zona, que no le importa romper algo que le pertenece y que es para su bien. Ahora vamos a hacer un relevamiento para ver la magnitud de los daños y encarar la reparación', dijo Casívar.

Saña. Los delincuentes metieron parte de los bancos rotos dentro de los basureros que arrancaron de sus bases antes de dejarlos tirados en el suelo.

El hombre agregó que por suerte los delincuentes no llegaron a llevarse la bomba de agua que se utiliza para regar este paseo. Dijo que rompieron el candado y palanquearon la puerta del lugar donde está guardada, pero que no lograron abrirla. Sí tuvieron tiempo de quebrar los árboles que están en pleno crecimiento y de romper varios de los 28 aspersores del sistema de riego. 'Cada aspersor cuesta $16.000 y habrá que sacar cuentas para ver si podemos reponerlos a todos. El municipio no dispone de tantos fondos para este tipo de obras y todo lo que se construye y se mantiene en los paseos se hace con mucho sacrificio. Es una lástima que los vecinos no lo valoren y que paguen justos por pecadores', dijo Casívar, quien agregó que por lo pronto se decidió sacar todos los bancos que hay en esta plaza, reparar los dañados y colocarlos en otro paseo donde haya menos vandalismo. 'Lo que más duele es que estos ataques sólo tienen el objetivo de hacer daño, ni siquiera es por robar algún elemento y venderlo. Esto explica por qué quebraron los árboles que están en pleno crecimiento. Nos vamos a llevar los bancos a otro paseo y después veremos de qué material serán los que instalemos en esta plaza. Si ni siquiera los de hormigón resistirán este salvajismo', dijo Casívar.