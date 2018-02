Operativo. Trabajadores de la Capital se dedicaron a levantar las ramas y los árboles que estaban en el suelo. Informaron desde la comuna que no hubo que lamentar daños.

El fuerte viento Sur que sopló el martes por la madrugada y cuyas ráfagas superaron los 90 km/h, dejó como saldo árboles y ramas en el suelo, varias zonas sin energía eléctrica y un techo de un quincho destruido en Rivadavia.



Tras realizar un operativo, la Municipalidad de Capital informó que tuvo que asistir varias zonas, por denuncia de vecinos ya que habían caído árboles y ramas. De todos modos, esto no causó daños materiales. La comuna dispuso de varias cuadrillas de personal integrada cada una por 20 operarios, munidos de motosierras y varios camiones, como así también personal del Servicio de Emergencia Municipal, que acudió inmediatamente a algunos reclamos de vecinos a primera hora de la mañana de ayer. Informaron además que habilitaron un teléfono para reclamos cuyo número es 264 4444169.



Por otro lado, en Rivadavia, el fuerte viento arrasó con el techo de un camping. Fue en el espacio perteneciente al Foro de Abogados. No hubo víctimas que lamentar porque el lugar estaba vacío. El viento Sur hizo que ayer, las temperaturas fueran menores que las que se pronosticaron. Así fue que el termómetro no llegó a los 40ºC como se había anunciado y la máxima que se registró fue de 36ºC. Para hoy se espera una máxima de 40ºC.