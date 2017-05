Apasionado. Matías Herrera dijo que lo apasiona grabar videos para su canal de Youtube y que siempre se da tiempo para producir un nuevo video para compartir con todos.

Tiene 17 años y se considera un adolescente que lucha incansablemente para concretar sus metas. La última que se impuso fue hacer algo para combinar sus dos pasiones: la solidaridad y ser un youtuber reconocido por sus pares. Y lo logró. Se trata de Matías Herrera que tiene su propio canal de Youtube y realizó un video con motivo solidario que tuvo como protagonista a un anciano que vive en la calle y al que hasta le regaló una cena.

Comenzó protagonizando videos de rap, pero quiso producir un material con más contenido social. Como siempre que pudo ayudó a los más necesitados, decidió hacer un video con un motivo solidario. ‘Siempre veía a varios viejitos vagabundos durmiendo en la Terminal y me imaginaba haciendo algo para darles una alegría. Así surgió la idea de elegir a uno y hacerlo pasar un día inolvidable. También lo fue inolvidable para mí’, dijo el joven.



Matías contó que fue hasta la Terminal, en Capital, en busca de un protagonista para su video y su acción solidaria. Agregó que Walter Vilches, un hombre de 60 años que desde hace 10 vive en la calle, aceptó su propuesta. ‘Le dije que mi intención era que pasara un buen rato y filmarlo para luego subir el video a Internet. Me dijo que no había problema. Ahí comencé a planificar todo’, dijo Matías.



El joven agregó que tenía 1.000 pesos que le alcanzaron para comprarle un pantalón y una remera a Walter. También para pagarle el almuerzo que incluyó una hamburguesa con gaseosa y helado, y la habitación de un hotel por una noche. ‘Me sentí muy bien cuando lo vi disfrutar del almuerzo y cuando me dio las gracias por haberle dado la posibilidad de volver a dormir en una cama y bajo techo. Me hizo pensar que no hace falta tener mucha plata ni tiempo para hacer feliz a alguien. Sólo hay que proponérselo’, dijo Matías.



El joven dijo que disfrutó tanto de esta experiencia que tiene planificado repetirla, aunque variando la edad de los protagonistas. Agregó que quiere comprarle ropa, invitar a comer y llevar al cine o pagarle el alquiler de una habitación a un joven que también viva en la calle. ‘He visto algunos chicos vagabundeando por el Parque de Mayo y me duele pensar que no tienen qué comer ni dónde dormir. Si puedo, quiero hacerles pasar un buen momento como a Walter. Espero que a la gente le guste mi propuesta’, sostuvo.



El joven agregó que ya subió el video de Walter a su canal de Youtube y que le dieron varios ‘me gusta’.



Personalidad El joven youtuber, que vive en Capital, dijo que siempre le gusta identificarse con su verdadero nombre. Es por eso que tanto en Youtube como en su cuenta de Facebook y demás redes sociales se lo puede ubicar como Matías Herrera.

En equipo Matías Herrera dijo que es hijo único y que para todos los proyectos que encara cuenta con el apoyo incondicional de Mónica, su mamá. Agregó que ella no sólo le regaló la cámara filmadora, sino que además le ayuda a producir y a filmar sus videos.