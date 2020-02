Se sumó una nueva variante en la elección de la Fiesta Nacional del Sol. Esta vez, además de no elegir reina sino embajadora, tampoco se realizará el tradicional desfile de las candidatas, pero se contará con la actuación de una artista nacional que desplegará su arte sobre el escenario. Se trata de Mora Godoy que subirá a escena mientras el jurado elige a la Embajadora Nacional del Sol.



Con "Esa Mujer es Tango", el mismo espectáculo que presentó este año en Mar del Plata, Mora será la encargada de aportarle un plus a la elección de la Embajadora. Lo hará con una adaptación del espectáculo original, por una razón de tiempo.



La actuación de esta artista se incorporó para matizar la presentación de las candidatas que en esta ocasión no protagonizarán el tradicional y glamoroso desfile como antes. Ahora subirán al escenario y se presentarán ante el público sin hacer el saludo característico de una reina. Tampoco lo harán cuando los locutores las nombren tras recibir un voto. No se adelantarán ni saludarán a la gente con la mano en alto, sólo harán un gesto de agradecimiento. Otro detalle es que no lucirán la banda que las identifica como Embajadora de su departamento.



Tras la actuación de Mora, se procederá al escrutinio de los votos emitidos por el jurado bajo la supervisión de una escribana pública. Luego, se procederá a sumar los votos populares, tanto los que la gente emitió personalmente en los municipios como por SMS o por Internet.



Finalmente, se dará a conocer a las chicas que fueron electas Embajadora Nacional del Sol 2020 y Segunda Embajadora Nacional del Sol. Ambas recibirán como atributos una gargantilla y un anillo, como también un diploma.



Los sanjuaninos aún tienen tiempo de votar a su candidata favorita por SMS o vía online. Por SMS, deberán enviar un mensaje para votar, se registrará el voto en el sistema y recibirán un mensaje de respuesta. Deben enviar la palabra clave SOL (espacio) seguido del departamento. Por ejemplo: SOL DEPARTAMENTO al número 50150. Hay tiempo hasta las 17 del 28 de febrero para votar mediante esta modalidad. Los resultados se darán a conocer la noche del Espectáculo Final.



Cada persona que vote por SMS podrá hacerlo las veces que quiera y el resultado será fiscalizado por un miembro de la empresa convenida y la Escribanía Mayor de Gobierno. Cabe destacar que el servicio de Votación SMS está disponible para los clientes de Claro, Personal, Movistar y Nextel que cuenten con el servicio de SMS habilitado. El usuario pagará $1,40.



En tanto que el voto digital lo puede realizar a través de los medios de comunicación. Nueve diarios locales y Paseo San Juan se suman, nuevamente, para convertirse en medios de votación online para que los lectores elijan a las candidatas departamentales. DIARIO DE CUYO, Diario El Zonda, SanJuan8.com, Tiempo de San Juan, Diario Huarpe, Diario 0264 noticias; Diario La Provincia; Diario La Ventana y Dame Noticias son los sitios web a través de los cuales el público podrá emitir su sufragio. Los interesados tendrán tiempo hasta el viernes 28 de febrero próximo a las 17, para hacerlo.

Electores

70 Son los miembros del jurado que este año elegirá a la Embajadora Nacional del Sol. Pertenecen a organizaciones civiles de la provincia. El año pasado fueron 120.

Posible presencia

Valeria Mazza hará para Telefe un programa sobre la FNS y los lugares turísticos de San Juan. La ministro Grynszpan dijo que probablemente esté en la elección de la Embajadora.