La Fiesta Nacional del Sol 2020 comenzará a palpitarse el viernes que viene. Jáchal será el primero en elegir a la representante departamental que buscará consagrarse como la primera Embajadora del Sol (ver aparte). En ese contexto, y luego de que cerrara el plazo oficial para las inscripciones, desde los departamentos admitieron que este año les costó más que nunca conseguir chicas dispuestas a competir para ser Embajadoras de su comuna. A tal punto, que actualmente hay menos inscriptas que el año pasado, cuando unas 212 mujeres buscaron coronarse Reina de su departamento. Este año, competirán unas 174 chicas, de entre 18 y 35 años, según un relevamiento realizado por este medio.

Las inscripciones debían cerrar el 7 de octubre, sin embargo, la falta de candidatas llevó a que el Ministerio de Turismo extendiera el plazo. Ahora, a pesar de que el cierre fue 11 de octubre hay municipios que siguen inscribiendo e incluso hay otros que están esperando la confirmación de algunas mujeres, pues aún no tienen ni una candidata segura. Y, a pesar de que hay algunos que no tienen aspirantes o tienen sólo una confirmada, hay otros que no saben cómo harán para que la fiesta no se extienda tanto. Esto, debido a que las chicas tendrán 5 minutos para mostrar su talento al jurado.

Según lo que informaron desde los departamentos, los que menos tienen son Ullum (están esperando que al menos una chica confirme su inscripción) y Angaco (que sólo tiene una inscripta hasta el momento). "Estamos reforzando la convocatoria", dijo Natalia Marín de Angaco, mientras que desde Zonda, donde tienen 6 chicas inscriptas dijeron que este año les costó muchísimo que las mujeres se inscribieran. "Por los cambios, parece que las chicas no se animan. Salimos a buscar candidatas", aseguró Patricio Molina, el referente de este departamento. Desde otras comunas comentaron que buscaron hasta casa por casa a las mujeres que podían representar al municipio. De la otra vereda, los departamentos del Gran San Juan son los que más inscriptas tienen. Rawson (32), Rivadavia (25), Chimbas (21), Santa Lucía (18), Capital (16) y Pocito (11) no tuvieron tantos problemas durante la inscripciones.

> Candidatas de Jáchal

Jáchal elegirá su representante, el próximo viernes, desde las 20 en el estadio Papa Francisco. Ahí, las candidatas presentarán su talento, pues no habrá desfiles. Laura Carrizo, Mayra Vega y Carla Ibazeta (de izquierda a derecha, foto) competirá para ser la embajadora del departamento. Mientras que el próximo domingo será el turno de Zonda. Luego habrá 4 fines de semana con elecciones departamentales. El último en elegir será 9 de Julio, el sábado 23 de noviembre.