Filas afuera. En el ingreso de las oficinas de Emicar la gente espera su momento para empezar con los trámites. Sólo ingresan a ese sector las personas que tienen un turno convenido y que tienen el comprobante para la atención.



Debido a la cantidad de consultas, a la demora que estaban teniendo en la entrega de los turnos y para poder atender a más personas por días, Emicar aumentó un 47% la cantidad de turnos semanales que entregan por internet (ver aparte). Ernesto González, el titular de la empresa, dijo que entregan 50 turnos más de lunes a viernes y que agregaron la atención del día sábado, en el que otorgan unos 100 turnos más. Es decir, que pasaron de entregar 750 turnos por semana (150 por día) a 1.100.

El 11 de abril Emicar abrió nuevamente sus puertas. Desde ese día, los pasillos de la empresa no lucen como de costumbre. No están repletos de personas y no hay larguísimas filas. Esto, porque la gente debe concurrir con turno previo. "Empezamos entregando 150 turnos por día, pero no dábamos abasto. Y notamos que las personas debían esperar hasta 3 semanas para que les llegara el día de su turno", dijo González y comentó que ellos no quieren que los conductores demoren más de 2 semanas para hacer la renovación o reciban por primera vez el carnet. Es por esto que decidieron aplicar esta ampliación desde esta semana. "Ahora entregamos 200 turnos por día, de lunes a viernes, y sumamos la atención de los sábados donde sólo entregamos unos 100 turnos, porque se trabaja menos horas", dijo y contó que de lunes a viernes atienden de 7,15 a 14 y los sábados de 8 a 12.

Sobre el trabajo que están realizando, González dijo que están desempeñando con mucha rapidez la entrega de los carnets. "Como mucho, una persona dentro de Emicar, si los sistemas de Buenos Aires que son los que nos entregan las autorizaciones funcionan rápido, tarda 50 minutos", dijo y comentó que si bien hay monumentos en los que tienen algunas demoras están siendo bastante puntuales con los turnos. "Lo bueno es que toda la gente asiste a los turnos y no se pierde tiempo. Creemos que la gente cumple con su horario y turno porque lo debe pagar con anticipación y eso los obliga a no perder el momento. Además la gente está cumpliendo con el protocolo, toma la distancia y respeta las normas de seguridad sanitaria", agregó y resaltó que no descartan seguir con esta modalidad una vez que la pandemia termine, ya que les da muy buenos resultados.





Turnos

Los turnos para poder hacer alguno de los trámites de Emicar se deben pedir en la siguiente página de internet: www.emicar.com.ar. Ahí se le informa el costo y la documentación que cada una de las personas debe llevar el día que será atendida.



Mayores de 65

Las personas mayores de 65 años no pueden ir a Emicar, por ser grupos de riesgo, pero González dijo que trabajan para ver si cambian ese requisito. "Vemos mucha gente mayor de 65 que tienen autorización de circulación y necesitan el carnet", agregó.