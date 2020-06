San Juan poco a poco sigue liberando actividades. En este contexto, los prestadores de turismo se preguntan, ahogados en una crisis económica, cuándo será su turno. "No veo imposible, si sigue todo bien, que empiece a funcionar el turismo en San Juan para sanjuaninos", dijo al ser consultada sobre este reclamo y teniendo en cuenta la cercanía con las vacaciones de invierno, la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan. Si bien no descartan que en el receso invernal pueda habilitarse esta actividad dijo que este tema comenzará a tratarse en el Comité Covid 2019 de la provincia.

"Vamos a analizar la evolución de la apertura de gastronomía, y si el esquema sanitario de la provincia sigue el curso esperado, se trabajará más en el tema del turismo interno. Estamos atentos a ese paso y vamos caminando a la apertura", dijo la funcionaria y comentó que empezaron a tener reuniones con los intendentes para poder trabajar en equipo y coordinar el tema de los protocolos para este sector.

"Tenemos que trabajar en todo lo que tenga que ver con la preparación. El protocolo tendrá que incluir cómo será el movimiento de las personas, la higienización de los establecimientos hoteleros y la idea es que la capacidad sea limitada", agregó y resaltó que San Juan tiene un protocolo de hoteles, que se deberá adaptar a las diferentes formas de hospedaje que hay disponible, y que es el que se usa en los lugares donde cumplen la cuarentena las personas que llegan desde afuera de la provincia. "Ya tenemos algunas cuestiones experimentadas, como lo es la gestión de los residuos. Esa capacitación es muy importante. Además, en este punto debemos elaborar un protocolo que debe incluir también a las combis o los transfers turísticos que también van a tener limitaciones", señaló. A la vez, adelantó que analizan armar y vender paquetes turísticos que incluyan transporte, hospedaje, comidas y hasta excursiones para los visitantes. Esto, con el objetivo de que la mayor cantidad de prestadores se vea beneficiado con esta posible apertura de actividades.

En cuanto a las capacitaciones dijo que se les pedirá a los hoteleros que hagan cursos a través de Capacitur, de la misma manera que lo debieron realizar los dueños de locales gastronómicos. "Estamos en tratativas. Muchos trabajadores del sector piden la apertura, pero la estamos evaluando. Con el anuncio del Presidente, en el que dijo que algunas provincias pasan del aislamiento al distanciamiento, seguramente el reclamo se profundice y creo que lo importante es entender que esto es paso a paso", concluyó la funcionaria.

Por su parte, algunos los prestadores turísticos de la provincia dijeron que para ellos sería una gran oportunidad abrir sus establecimientos durante las vacaciones de invierno. Es que la mayoría coincidió que les está resultando imposible sobrevivir, pues las semanas pasan y los ahorros comienzan a terminarse. Algunos incluso dijeron que salieron a hacer "changas" para poder ganar algo de dinero. "Tengo dos cabañas y es dificilísimo seguir. A pulmón las mantenemos con mi familia para que no se nos arruinen. Ahora estoy trabajando en changas para seguir", dijo Mauro Cortés, de Cabañas La Pilar, de Iglesia. Al igual que él, otros prestadores de Rodeo dijeron que se la están rebuscando para seguir de pie. "Me capacité a través de Capacitur y estoy aprovechando el tiempo para promocionar las cabañas en las redes sociales, que es algo que no hacíamos. Pensamos en alquilar las cabañas para viviendas particulares, pero no pasa nada y tampoco hay empresas que vengan a trabajar como para ofrecerlas a los trabajadores", dijo Fany Pernas, de Cabañas Cuesta del Viento.

Con muchas expectativas puestas en el receso invernal, desde otros departamentos también dijeron que esperan con ansias la apertura del turismo interno. Y comentaron que tratan de mantener de pie los complejos, para evitar que se arruinen, pero dijeron que en ocasiones se les hace muy difícil. "Tenemos un grupo de Whatsapp y por ahí nos comunicamos para ver qué podemos hacer. Yo tengo una hectárea de jardín y tengo que mantenerla, no puedo frenar la jardinería. Además, empezamos a hacer un invernadero con el objetivo de que cuando se reactive el turismo nuestros visitantes puedan tener una experiencia nueva cosechando algunos productos", explicó Ruthi Goransky del Rancho Por Fin, de Barreal. Y, al igual que ella, otros admitieron que esperan con muchas ganas que la flexibilización los beneficie de una vez por todas. Esto, a pesar de que dijeron que temen que haya poco movimiento por la crisis económica que afecta a gran parte del mundo.