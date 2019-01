Preparadas para el desafío. Ayer se distribuyeron las tareas que confeccionará cada emprendedora. El proyecto se caracteriza porque sus integrantes trabajan en sus hogares.

Aceptan que es un desafío especial. "Cuando vea el espectáculo, sentiré que colaboré con una parte, aunque sea muy chiquita, pero mi emoción será mucho mayor", suelta con una sonrisa María José D"Amico, una de las quince mujeres que, bajo el ala del proyecto Juno, confeccionarán el vestuario para los 225 chicos que aparecerán en la última escena del show que dejará su sello en la próxima edición de la Fiesta Nacional del Sol, titulado "El Calor de lo Nuestro".



Es el primer convenio entre el Ministerio de Turismo y Cultura de la Provincia y este proyecto que fue fundado por Rosario Ahumada hace 3 años en la provincia y que se extendió ya a Mendoza y Buenos Aires. "Juno es una empresa social que a través de la confección de productos de tela estampados, brinda oportunidades a mujeres que necesitan coser desde su hogar generando un ingreso extra", asegura Ahumada, quien agrega que regalos empresariales y artículos de merchandising están en sus catálogos.



El entusiasmo era evidente ayer en la sala de Sastrería en el primer piso del Teatro del Bicentenario, donde se reunieron las emprendedoras para capacitarse sobre la tarea a realizar. Así, sobre un tablón los papeles de molde, tijeras, alfileres y centímetros fueron empezando a construir las herramientas para afrontar una tarea que ya sienten como distintiva.



Y si ya estaban bromeando por la presencia de este medio y también de la filmación que lleva adelante un equipo que documentará a todos los trabajadores que se involucraron en la próxima edición de la Fiesta del Sol, hasta se vieron sorprendidas por la visita que hizo la propia ministra Claudia Grynszpan, quien las felicitó por haber encontrado una salida laboral sin poder salir del lugar que viven y expuso su deseo que esta experiencia en particular contribuya también a allanar sus caminos en el futuro.



Sandra Illanes vive en el Quinto Cuartel y todos los domingos viaja desde su vivienda hasta la feria de artesanos en Punta de Rieles, Rivadavia, para ofertar sus productos. "En diciembre me enteré del proyecto y entré rápidamente. Estoy muy contenta de quedar hoy en este grupo y vamos a hacer todo lo mejor posible porque puede ser una oportunidad para muchas otras cosas en el futuro", indicó.



Cada una deberá coser entre 15 y 25 prendas y en menos de un mes se realizará el gran acontecimiento. No temen por el tiempo, porque están acostumbradas a "inventar tiempo" ya que se entremezclan sin pedir permiso las horas laborales con las familiares. "La verdad es que creo que son más las trasnoches cosiendo que no haciendo nada", soltó risueñamente Jésica Luna, orgullosa mamá de Benjamín (9 años) y Valentín (4). Si Sandra es una de las últimas "incorporaciones al plantel", Jésica es de las de primera hora. "Hace más de dos años que estoy en Juno y realmente fue una solución para mí porque no podía trabajar afuera de casa", subraya. Todas tienen un mes muy intenso por delante. Pero aún más intensa será la emoción cuando vean sus trajes en pequeños actores, en el momento cúlmine del espectáculo.

Promoción

La Fiesta Nacional del Sol, edición 2019, fue protagonista durante dos jornadas del Espacio Clarín, predio ubicado en Alberti y Güemes, en la ciudad de Mar del Plata. Allí se anticipó la propuesta que buscará ser una de las mejores ediciones de la historia de la fiesta.

Carrusel

1.900

Son las personas involucradas en el desfile. 300 de ellas harán de nexo entre los carros.

Homenaje a ciclistas

Ayer se adelantó que para un segmento del espectáculo final, un equipo de ilustradores y animadores prepara un reconocimiento a históricas figuras del ciclismo local.



Entre ellos están el Payo Matesevach, Vicente Chancay y Marcelito Chancay.