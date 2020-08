En su sexta edición consecutiva, y con la característica de que este año se realiza online, a causa de la pandemia, está en marcha el programa de Banco Macro junto al IAE Business School que beca a los mejores proyectos de emprendedores para que perfeccionen su modelo de negocios. Están participando 124 equipos, de los cuales ocho son sanjuaninos. El próximo 10 de septiembre es la final regional, donde se elegirán los cinco proyectos.

Los seleccionados completarán su formación con una beca en el IAE, ya sea en forma presencial o digital, de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Salud de la Nación. Este programa tiene una duración de 6 meses y es financiado 100% por Banco Macro, lo cual permite que los participantes accedan a este programa de alta calidad de forma totalmente gratuita. Entre los sanjuaninos, está participando Cristian Delgado (37) con su proyecto de secador solar móvil de alimentos "Desec-Solar SJ". Como está montado en un trailer, puede recorrer emprendimientos agrícolas en diferentes épocas y prestar servicios. "Lo primero que me fije es si realmente lo que estaba emprendiendo es innovador en el mercado, y lo es. Después, la rentabilidad. si no lo puedo vender, lo puedo alquilar y si no, compro yo la fruta, la seco y la vendo.

El equipo entrega fruta lista para empaquetar y comercializar", explicó Delgado, quien trabaja con otros tres socios en el proyecto. Otro emprendedor que está en carrera es Javier Salazar de la Cruz (36), que junto a su hermana Stella Maris (39), crearon un kit de Robótica e impresión 3D adaptado para no videntes. "Buscamos que las personas con discapacidad visual puedan incorporar conocimientos y habilidades tecnológicas sobre robótica e impresión 3D", dijo Javier. La dupla de hermanos no sólo comparten la pasión tecnológica y viven haciendo kits educativos, sino que además son profesores de 1´, 2´ y 3´ año Ciclo Básico Secundaria de la Escuela Modelo. "Buscamos que todas las personas, incluso los no videntes, no sólo sean consumidores sino usuarios de la tecnología", agregó Javier, quien destacó que su proyecto es inédito en el mercado. Ambos emprendedores están muy agradecidos por la oportunidad de crecimiento que han tenido, ya que para cada una de las etapas cuentan con entrenadores y reciben todo tipo de capacitaciones, sobre todo para la etapa de comercialización del producto. Ahora están estudiando para la próxima final, con la esperanza de ser elegidos.

Resultados

Maricel Carretti, gerente de Sustentabilidad Corporativa de Banco Macro explicó que el objetivo del banco Macro fue federalizar el proyecto, apuntando a las economías regionales. Pese a que el Covid 19 impidió la formación presencial, decidieron avanzar igual con poca expectativa en la edición 2020, y resultaron sorprendidos: mientras en el 2019 se anotaron 1.100 equipos, este año hay 1.888. "En seis años que lleva el programa ya pasaron 6.000 emprendedores capacitados y 2.000 iniciativas. El índice de supervivencia de los proyectos es del 80%", dijo la directiva. Agregó que el 50,7% de proyectos que pasaron por NAVES lograron expandirse a otras ciudades o países.