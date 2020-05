La pandemia trajo muchos cambios, entre ellos algunos hábitos. Whatsapp, el gran nexo de comunicación de estos tiempos, pasó de ser un servicio de mensajería a una herramienta del ámbito de compra venta para los emprendedores que buscan seguir de pie. Ahora se estrechan lazos, se busca público e insertar los productos. Para algunos es el salvavidas para sobrevivir.

"Si no fuera por Whatsapp hubiéramos dejado de vender" dijo Guillermo Botta, dueño de Croisant, una panadería con productos libres de gluten. El negocio ubicado en Capital, cerró sus puertas en la primera parte de la cuarentena y cuando abrió solo fue para recepcionar y armar pedidos para venta a domicilio en la zona o mediante modalidad "take away", es decir retiro en local. "La nuestra es una iniciativa que lleva poco en el mercado, con un producto diferenciado y de promoción boca a boca.

Con el Covid tuvimos que pensar en cómo llegar a la gente cuando ya no tenemos el contacto presencial de antes", dijo Botta. Hoy Whatsapp es para la panadería su gran vidriera, porque han generado un grupo especial para clientes que se amplia y actualiza permanente, además de estados con difusión de los productos.

En el mismo sentido Mayra Becerra de Laprida Restó Bar, un emprendimiento familiar de 25 de Mayo en Casuarinas, especializado en piadinas dijo: "Comprendimos la importancia de la empatía y de tratar a nuestros clientes como amigos, es algo más personal, ahora nosotros les llamamos y los mantenemos actualizados de nuestra propuesta gastronómica por Whatsapp". Ellos comparten su carta de platos y los horarios de pedidos porque desde ahora la nueva modalidad es mediante take away.

"Son tiempos en donde la gente busca permanecer y hay que resetearse para concretar la oportunidad. Nuestro producto o servicio hoy no es solo eso, es lo mejor que sabemos hacer para quien lo pueda apreciar, nuestro cliente", enfatizó Fabiana Gómez, profesora y experta en negocios online, quien participó de la charla virtual sobre venta en Whatsapp que recientemente se dictó por parte del Ministerio de Producción local. El encuentro estuvo destinado a mujeres, entendidas como colaboradoras de la economía familiar y de ellas participaron unas 300. Entre las consultas más recurrentes estuvo el tema del precio, la comunicación del producto y el compromiso a asumir al comenzar a visibilizarse mediante esta red. "La gente tiene que ofrecer el producto por lo que vale, el costo de los insumos y su experiencia, por otra parte dejar de pensar que uno molesta a un conocido si quiere ofrecerle algo, son voces internas a dejar de lado", concluyó Fabiana. Otra emprendedora que opinó que la comunicación es fundamenta es Brenda Díaz. Ella es repostera y tiene como meta abrir su pequeño local del rubro. "No sabía cómo ofrecer mis productos. Vender por un teléfono no es lo mismo y yo hacía promociones pero no captaba gente, hasta que entendí que me faltaba aportar más de las bondades de mis productos que era lo que más sabía hacer", contó. Brenda hace tortas, tartas y masas para tartas saladas caseras; antes del Covid 19 su fuerte eran las mesas dulces de los fines de semana, hoy se reinventa mediante el teléfono y diversifica hacia nuevos productos como el pan de pancho casero, una de las opciones gastronómicas para quienes permanecen en casa.

Higiene en una pastilla

Lorena Atencio es estilista y sus años de profesión le permitieron constatar en sus clientes la necesidad de productos naturales. Así fue como prendió en ella la idea del shampoo sólido, hoy un producto concreto bajo el nombre de Stylo Eco San Juan, elaborado a base de aceites naturales como el coco o el Argán. Es 100% natural, libre de parabenos, sulfatos y siliconas. La idea se gestó hace un año y Lorena, pero con la llegada del Covid-19 empezó a intensificar la venta por Whatsapp. "Por las nuevas disposiciones lógicamente todo está más limitado y la idea es poder sumar a la economía, así que empecé con el teléfono", comentó. Según Lorena, la particular presentación que tiene su producto, es en pastilla, atrae a hombres y mujeres, pero por sobre todo a los varones.

"Una pastilla puede durar 30 lavados, también tenemos acondicionadores y lo bueno es que al ser un producto sin envase ayudamos al medio ambiente", recalcó. Los aceites que tiene el producto también benefician a la humectación del cabello. Los champús de Stylo Eco puede adquirirse desde $350 al 264 5412564.

Palabras con dulzura

La suerte llevó a que Evangelina Castro hiciera de la producción de bombones un ingreso desde hace un año. Su perrita se quebró una pata, había que hacerle una intervención costosa y como llegaba Pascuas, empezó a hacer huevos caseros. Tan buena fue la repercusión que los mismos que le compraron huevos le pidieron bombones y así empezó "Evangelina, Repostería Dulce". "Comencé a difundir por Facebook, la gente me hacía pedidos y yo los llevaba al centro. Ahora difundo mis productos por Whatsapp", comentó. Según Castro, empezar a incorporar la red social tuvo que ver con que muchos de sus clientes comenzaron a dar su número, lo que la obligó a empezar a adaptarse. "Hoy vendo por Whatsapp, empiezo a subir estados para fechas especiales como los cumpleaños, vendo muchos las chocofrases porque son un detalle personalizado para agasajar", comentó. Se trata de frases como "Feliz Cumple" armadas con bombones, que se hacen en una presentación especial, en combinaciones blanco o negro y también rellenos. Las dulzuras de Evangelina pueden adquirirse al 264 4988389 y a partir de $200.

Energía transportable

Paloma Alfaro estudia licenciatura en Nutrición e integra desde hace poco un grupo conformado por tres deportistas entre los que surgió "Cereal Win", una barra de cereal en la que destacan productos locales como las pasas y miel sanjuaninas. La barrita surgió como un aporte energético para los entrenamientos. La empezaron a convidar en el gimnasio y muchos otros deportistas les empezaron a pedir. Paloma es quien se dedica al marketing y a los requerimientos nutricionales del producto. "Nos movemos en varias redes pero el Whatsapp es más directo, el que te contacta es porque te quiere comprar así que comenzamos a interesarnos para ampliar nuestro circulo de clientes", contó Paloma. El grupo usa mucho los flayers de promoción en sus estados, como la de esta semana que ofrece 3 barritas por $100, en las presentaciones arándanos, tradicional y pasas. En los estados también actualizan información nutricional de las barras y su aporte a la salud. "Es un modo de hacernos conocer con una herramienta bastante popular", dijo Paloma. Cereal Win puede conseguirse al teléfono 2644361414.

Consejos para vender en esta red



Según los expertos hay varios datos que hay que tener en cuenta para la venta a través de Whatsapp. Durante la capacitación que se brindó, de manera virtual, a los emprendedores locales se dio esta información. A continuación algunos de los tips más recomendados para que los emprendedores puedan desempeñarse de la mejor manera en esta red social y para que sus productos se conviertan en un éxito.

1 - Animarse a vender por Whatsapp: Es económico, directo y tiene más de 2 mil millones de usuarios, cifra que va en ascenso en este momento por ser uno de los medios de comunicación más usados en tiempos de pandemia.

2 - Dar a conocer las bondades del producto: Se refiere al contenido de valor y nada mejor que vender de lo que se conoce. Es necesario hacer hincapié en los beneficios de consumir o contar con tal servicio.

3 - Conocer al cliente: Se puede hacer un listado de las personas a las que se quiere vender el producto. Se puede iniciar con una lista de amigos y luego llegarán los referidos, que son amigos de amigos. Es necesario organizarse y dedicar tiempo a esta tarea. Vender por Whatsapp es un trabajo para concretar ventas.

4 - Mini publicidad:

Esta es una buena herramienta. Se recomienda colocar en el estado un video como emprendedor contando las bondades del producto y vender experiencias, no debe durar más de 1 minuto. Por ejemplo: "¿Sabías que el membrillo ayuda a la digestión?, hacemos mermeladas caseras que pueden ayudarte".

5 - Bien activos: Los estados de Whatsapp son una gran vidriera. Actualizarlos en forma permanente, incorporar novedades que también puede ser potenciada con información a difundir en grupos de difusión.

6 - Personal: Por día plantearse una meta de llamar a tres personas entre las que difundimos nuestros productos. Permite un lazo personalizado y posibilita sugerencias. Esa persona que nos escucha, puede ser la que nos puede recomendar.

7 - Medios de pago: Efectivo, débito, Mercado Pago. Este último tiene una promoción de tres semanas mediante código QR y no cobrará comisión.