Tras el anuncio de las autoridades de que implementarán en San Juan establecimientos o puntos de transferencia de mercaderías a los que llegarán los camiones para la descarga y distribución de productos bajo el control y monitoreo de las autoridades locales, desde varios sectores empresarios advierten que provocará un incremento de costos logísticos que impactará en los precios al consumidor final. Estiman que los incrementos pueden ir de un 3% a un 20%, dependiendo de los alcances de la medida. Las autoridades provinciales planean dar a conocer la semana próxima un proyecto para restringir la circulación de camioneros en la lucha para frenar la expansión del Covid-19, y evitar una circulación comunitaria en la provincia. Uno de los puntos centrales del plan es la creación de puntos de transbordo, para que los camiones con mercancías y productos que lleguen a la provincia, descarguen allí, y una vez desinfectada la carga, se pase a otro camión que esté en la provincia, para que proceda a la distribución bajo el control y monitoreo de las autoridades. En estos momentos se está negociando con el sector privado, pero hay una fuerte resistencia. Por su parte, las ministras de Gobierno y de Salud que integran el Comité Covid, no contestaron ayer los llamados.

En las empresas, hay incertidumbre y preocupación por las demoras y dificultades que acarreará el plan, pero principalmente por el aumento de costos. Dicen que si el gobierno no absorbe los costos de autoelevadores para pasar la mercancía de un camión a otro, asimismo las horas y fletes de camiones extra, indefectiblemente pasarán al precio final de venta. En la fábrica de materiales de construcción JLM Industria reciben cada semana 1 o 2 camiones desde Buenos Aires y 3 desde Mendoza, además de 1 camión de Córdoba quincenalmente. ""Si hay que empezar a usar un centro de transferencia sería un problema y un aumento grande de costos, para las empresas y el ámbito comercial no va a quedar más alternativa que trasladarlo al costo, se van a encarecer los precios de venta", vaticinó Gustavo Fernández. Ricardo Palacios, de R y R (papeles e insumos químicos) dijo que han pedido una reunión al Comité de autoridades Covid, para aclarar el plan. ""Sabemos que hay que cuidar la salud, pero hay que ver cómo se instrumenta para evitar demoras y aumentos de precio" y añadió que en la industria y el comercio, ""los números son tan finitos, la perdida de rentabilidad ha sido tremenda por la inflación y cualquier costo extra lo tienes que trasladar a los precios". El gerente de un local de venta de materiales de construcción dijo que recibe 5 camiones por semana desde Mendoza, los cuales aquí se ocupan de ir a descargar en cada domicilio del cliente. ""¿Quién hará la custodia de mercadería, quién traerá el autoelevador y quién asumirá el costo del flete extra?, si no es el gobierno, lamentablemente los tendrá que asumir el cliente", advirtió. Manuel Rodríguez, de panifaciones Mauri, señaló que también puede impactar en el precio del pan, ya que toda la mercadería la reciben de molinos harineros de otras provincias. ""Si se les encarece a ellos, nosotros vamos a pagar más caro y puede subir el pan y las tortitas", indicó. Héctor López, de Río Shop, dijo que los camiones que traen sus mercancías son abiertos y no están precintados y pronosticó que podría provocar un incremento de costos alto, además de desabastecimiento. ""Esa no es la salida, va a encarecer terriblemente los costos" opinó Omar Staiger desde Packall.

Públicos y privados

Lo que trascendió del plan oficial es que los centros de transferencia de mercadería serán varios. Los públicos serían el Estadio del Bicentenario y un predio junto al control de San Carlos; mientras que los privados involucran a empresas que ya realizan esta tarea habitualmente (el Híper, VEA, Becher).