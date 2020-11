A fines de octubre se autorizó la vuelta del turismo interno. En ese contexto, la mayoría de los departamentos turísticos de San Juan (excepto Jáchal) y hasta algunos cercanos a la Ciudad comenzaron a recibir visitantes y reservas para otros fines de semana. Desde 7 departamentos (Iglesia, Valle Fértil, Pocito, Sarmiento, San Martín, Zonda y Ullum) dijeron que las reservas llegan en promedio al 70% y que incluso, hay algunas que ya son hasta para enero de 2021. Si bien estas noticias son alentadoras para los prestadores, muchos dijeron que están buscando alternativas para poder concretar más reservas porque aún tienen un poco de miedo de que la actividad vuelva a cerrarse.

Valle Fértil es uno de los destinos más elegidos históricamente para viajar dentro de San Juan. Ahora, en este contexto no es la excepción, pues tiene el 80% de su plaza reservada. Si bien hay prestadores que dijeron que tienen "algunas" reservas, hay varios que aseguraron tener reservas completas para todos los fines de semana que quedan del 2020 y para los de enero de 2021.

"Nosotros tenemos hasta los fines de semana de enero reservados. Sólo nos quedan algunos días de lunes a jueves", dijo Ester Videla, de Cabañas Finca Puesta del Sol y comentó que ellos igual tienen un poco de miedo ante estas reservas porque los turistas están teniendo problemas para sacar los permisos. En el mismo sentido, pero con pocas reservas y muchas consultas, Mario Barros, otro vallisto, dijo que muchas personas no se animan a reservar porque hay quienes no pueden obtener el permiso de circulación y no se quieren arriesgar a gastar dinero. Es por esto, que algunos prestadores dijeron que están recibiendo reservas pero sin pedir dinero.

En Iglesia la situación es más o menos similar. Según prestadores de Rodeo, Las Flores y Bella Vista, entre otras localidades, las reservas son de un 60%. "Los prestadores estamos haciendo promos para atraer a más turistas. Y ya aparecieron consultas para el verano, sobre todo de personas de otras provincias. Los de otras provincias no confirman por lo que no se sabe si podrán entrar o no a San Juan", dijo al respecto Fany Perna de Cabañas Cuesta del Viento. Mientras que desde los demás departamentos dijeron que el hecho de estar a pocos kilómetros del Gran San Juan los llevó a volverse más atractivos en el contexto de la pandemia. Es por esto, que Zonda (60%), Ullum (70%), Sarmiento (70%), San Martín (60%) y Pocito (70%), tienen sobre todo reservas para los fines de semana de este mes y de diciembre.

Claves

Apertura

Desde el Ministerio de Turismo informaron que sólo pueden abrir los establecimientos turísticos, tanto prestadores como alojamientos, registrados como Establecimiento Seguro. Esto es acreditado a través de la página Capacitur.

Permisos

Las personas que quieran hacer turismo interno en alguno de los departamentos que están habilitados para esta actividad deberán tener reserva previa y obtener el permiso en la página www.permisoturismointerno.sanjuan.gob.ar.

Datos

Ese permiso tiene carácter de declaración jurada. Deberá contener los datos del vehículo y los datos de las personas que viajan, además de dónde se hospedarán y la cantidad de días que se quedarán en ese departamento.

Capacidad

Desde que se volvió a habilitar el turismo interno, el ingreso a los departamentos alejados es a un 50% de la capacidad de carga de las plazas registradas. Esto es para evitar el aglomeramiento de personas en los destinos.

Horarios

En el contexto de la pandemia y para poder hacer que los controles sean más estrictos, las autoridades de los departamentos alejados establecieron horario de ingreso a las comunas. Se puede entrar ente las 8 y las 20.