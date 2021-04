Una obra pública se terminó convirtiendo en una polémica en el pueblo con ese proyecto. Se trata de la tala de árboles prevista en la plaza San Martín, de la localidad iglesiana de Las Flores, para poder llevar a cabo la remodelación de la misma. Algunos vecinos se oponen y salieron a juntar firmas para frenar esta medida, mientras que desde el municipio hicieron lo mismo para buscar el apoyo popular. El lunes pasado ya se comenzó con el cierre del paseo para comenzar con los trabajos de remodelación esta misma semana.

"Cuando le conté a mi abuela que iban a talar los pinos de la plaza se puso a llorar. Me contó que su madre junto a maestros y alumnos del pueblo los plantaron y cuidaron para lograr que crecieran. Son parte de nuestra historia y no podemos dejar que los eliminen", dijo Juan Alberto Díaz, uno de los vecinos que se opone a la tala y que comenzó a juntar firmas para evitarlo.

El hombre se quejó de que el municipio de Iglesia nunca les comunicó sobre la remodelación de la plaza y que se enteraron recién el lunes pasado cuando comenzaron a cerrarla. A partir de eso averiguaron detalles de la obra y así descubrieron los planes de la tala de 8 árboles ubicados en el centro de la plaza. Se trata de 4 pinos centenarios, un olmo, dos álamos plateados y un eucaliptus. "Nos enteramos de que los quieren talar porque van a ampliar el sector central de la plaza y esos árboles les estorban para esto. No se tuvo en cuenta que en este espacio todos los domingos se realiza la feria de artesanos, de 14 a 21, debajo de la sombra de estos árboles. No nos oponemos a que arreglen la plaza, pero sí que atenten contra nuestra historia y el medioambiente", dijo Díaz.

Por su parte, el concejal oficialista Fernando Quilpatay salió a desmentir parte de los dichos de Díaz. Sostuvo que desde el lunes pasado se comenzó a visitar a los vecinos casa por casa para explicarles sobre la remodelación de la plaza y hacer un sondeo sobre si están de acuerdo o no con la tala de estos 8 árboles. La justificó diciendo que algunos de estos están secos y otros han levantado el piso con sus raíces. "La plaza de Las Flores es la principal del departamento donde se realizan los actos oficiales. El centro de la misma es muy angosto y es necesario ampliarlo, por eso también hay que sacar esos árboles. Primero por los que están secos y son un peligro, y segundo porque si no los sacamos van a romper lo nuevo que se haga. Todo el revuelo se formó porque se dio una mala información o se malinterpretó. La gente pensó que se iba a talar los 96 árboles que hay en el lugar, pero son sólo estos 8", dijo el funcionario.

Quilpatay agregó que según la consulta popular, 140 vecinos están a favor de la tala y sólo 6 en contra. Y que se va a respetar lo que diga la mayoría. También aclaró que el sondeo se hizo entre los habitantes de alrededor de la plaza.

Frente a esta situación, Érica Pérez dijo que los vecinos de Las Flores son muchos más de los 140 que viven alrededor de la plaza y que firmaron a favor de la tala. También sostuvo que no se opone al progreso, pero sí a la destrucción del patrimonio histórico.

"No estamos diciendo que no se haga nada, es fantástico saber que por fin se fijan en nuestra plaza que necesita arreglos desde hace mucho tiempo. Sólo queremos que no nos pasen por encima, y que se respete algo que es parte del patrimonio histórico. Tal vez nuestras opiniones le importen muy poco al gobierno municipal, pero es nuestro derecho constitucional expresarnos", sostuvo la mujer.



LA OBRA

La remodelación de la plaza de Las Flores incluye la ampliación del sector central, el reemplazo del piso, instalación de juegos infantiles, nueva iluminación y de aparatos para hacer gimnasia, respetando el diseño original. El costo de la obra es de unos $13 millones y el plazo de ejecución es de 4 meses.