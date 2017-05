El hospital Rawson puso en marcha ayer los turnos vespertinos en el servicio de Kinesiología y Rehabilitación Traumatológica. Esto, porque muchos pacientes quedaban sin turnos en las mañanas. En este contexto, Norma Miranda, jefa del servicio comentó que ahora atenderán a un 30% más de pacientes. ‘Generalmente nos encontrábamos con personas que llegaban desde departamentos alejados y no conseguían el turno y debían volver. Ahora eso no sucede, pues son atendidas en horario vespertino y no tienen que hacer un viaje extra‘, explicó Miranda y dijo que esta es una de las razones que llevaron al desdoblamiento de los turnos.



Hasta ayer, la gente debía madrugar para estar entre los primeros pacientes y así conseguir la atención médica en el mismo día. El que no conseguía turno para ese día, debía seguir madrugando hasta conseguir un lugar para ser atendido. Si bien la jefa del servicio no tenía el dato certero de cuántas personas quedan sin turno por día, dijo que ese era uno de los problemas más habituales que debían enfrentar los pacientes.



‘A muchas personas se les pedía volver otro día y se les entregaba un turno anticipado, pero por ahí las rehabilitaciones se retrasaban por esa razón‘, dijo y explicó que otro problema que presentaba el servicio es que muchos niños debían perder días de escuela porque sólo les daba atención matutina. Ahora eso ya no pasará más, dijeron.



El servicio de Kinesiología y Rehabilitación traumatológica funcionaba con 10 kinesiólogos por mañana. Ellos atendían en promedio 15 pacientes cada uno. Ahora, el servicio vespertino tiene 3 kinesiólogos más que atienden unos 45 pacientes en total. ‘Se entregan 15 turnos por profesional, y por el momento estamos trabajando con esa cantidad. Sin embargo, la idea es que desde la semana que viene atendamos a más personas porque agregaremos la rehabilitación respiratoria y neurológica, para niños y adultos‘, explicó Miranda y dijo que los turnos para ser atendidos en las tardes se entregan de lunes a viernes de 11 a 13. Por su parte, la atención es durante los mismos días de 13 a 18, en consultorios externos de Traumatología, ubicado en el edificio de General Paz casi Rawson.